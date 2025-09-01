Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează. Proprietarii care vor fi afectați SURSE

Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează Foto: iStock

Coaliția de la guvernare a hotărât luni, 1 septembrie, să crească impozitul pentru marile averi. Acesta va fi majorat de la 0,3% la 0,9% din valoare, potrivit unor surse guvernamentale.

Conform surselor citate, casele, care au o valoare mai mare de 500.000 de euro, și mașinile, de peste 75.000 de euro, vor fi impozitate cu 0,9%. Amendamentul a fost depus de PSD și acceptat în Coaliție de premierul Ilie Bolojan, scrie antena3.ro.

Un alt amendament acceptat în ședința de luni se referă la reintroducerea impozitului de 1% pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro.

Veteranii, persecutații politici, victimele holocaustului nu vor plăti impozit pe proprietate, este o altă decizie luată în Coaliție. Ei nu vor fi, însă, scutiți de CASS. Pe de altă parte, persoanele cu handicap grav vor plăti impozit pe proprietate.

Toate deciziile vor fi luate în ședința de guvern programată la ora 16:30, înainte de asumarea răspunderii în Parlament, lucru care va fi făcut luni, de la ora 19:00.

Ads