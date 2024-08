Cum se mai distrează românii la cumpărături: "Deseori fac concurs, care nu scanează cel mai mult la self check-out". Care este recordul declarat

Client care folosește sistemul self pay FOTO Monitorul de Galați

În multe dintre marile supermarketuri din România, clienții pot scana singuri și plăti rapid produsele, evitând cozile lungi la casele tradiționale. În timp ce unii sunt mulțumiți de sistem, alții îl evită și preferă să apeleze la serviciile angajaților.

Pe de altă parte, există un risc crescut de furt, deoarece sistemele self-scan nu pot monitoriza în mod eficient toate acțiunile clienților, facilitând astfel posibilitatea de a nu plăti pentru toate produsele achiziționate.

Sunt cazuri în care clienții profită de aceste situații.

Este mărturisirea pe care un român a făcut-o în mediul online.

"Produse nescanate la self check-out"

"Tocmai am discutat cu niște amici și am aflat că ei deseori fac concurs care nu scanează cel mai mult la self check-out. Recordul meu e 0 și ziceau că îs eu aiurea că toată lumea face așa (cel puțin la cele fără cântar, gen Auchan).

Chiar face toată lumea asta? Eu nu m-am gândit niciodată, dar sunt și mai speriat din fire. Dacă e cineva curios, la ei recordul e 150 de lei aproximativ, 2 caserole mari se piept de pui și o cutie de sushi din Carrefour.

P.S: sunt doar curios, n-am nimic cu ei sau cu cine mai face asta", a scris acesta pe Reddit.

"Nu toată lumea face asta"

Postarea a strâns peste 300 de comentarii. Câțiva mărturisesc că din greșeală uneori au rămas mici produse nescanate. cei mai mulți condamnă ideea și îl ironizează pe autorul postării.

"O acadea, care a rămas în mâna puștiului și o gumă orbit pe care n-am observat-o în fundul coșului. Am probleme destule, nu caut să-mi creez unele noi."

"Nu, nu toată lumea face asta.

Nici nu mănânc mâncare în supermarket și apoi las ambalajele pe rafturi. Nu arunc gunoaie pe jos și nu scuip pe stradă. Nu rup florile din parc și nu las rahat de câine pe jos. Nu trec strada unde nu e trecere sau pe roșu. Nu merg fără bilet în tren/autobuz.

Propun să facem concurs și de chestii de genul ăsta"

"Nici eu nu las rahat de câine pe jos. Bine, ajută foarte mult și faptul că nu am câine..."

"Din greșeală am desfăcut o sticlă de pepsi în magazin, că eram mort de cald și-mi era super sete, n-am mai realizat. Toată ziua m-am simțit prost pentru că am făcut asta deși am plătit-o după.

Ieri am fost la piață și trebuia să plătesc 16 lei și 50 de ani. Era multă lume în jur și aglomerație și am scos doar 16 lei (în mintea mea scosesem 1 bancnotă de 10 lei una de 5 și 2 de 1 leu, dar era doar o bancnotă de 1 leu) și doamna de acolo n-a zis nimic. Și azi mă simt prost."

"It's all fun and games până mergi la secția 10 și dai cu subsemnatu și încerci să explici cu avocatu lângă tine că tu nu voiai să faci nimic rău. Rămâi la 0. "

