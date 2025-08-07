Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Românul care a salvat 200 de case tradiționale bucovinene, aflate pe punctul de a fi demolate. Meșterul popular le caută un nou proprietar și le renovează

Autor: Daniel Groza
Joi, 07 August 2025, ora 09:20
1877 citiri
Românul care a salvat 200 de case tradiționale bucovinene, aflate pe punctul de a fi demolate. Meșterul popular le caută un nou proprietar și le renovează
Iosif Cîrstean a salvat 200 de case aflate în prag de demolare FOTO Facebook/ Ambulanța Căsuțelor Bucovinene

Iosif Cîrstean are 46 de ani, locuiește în localitatea Bilca și lucrează ca meșter popular în lemn. Suceveanul a dezvoltat o adevărată pasiune pentru conservarea caselor tradiționale bucovinene, care sunt pe punctul de a fi demolate. Le achiziționează de la proprietari și le reface în alte locații, dându-le o strălucire aparte.

Bărbatul a demarat, în urmă cu aproximativ cinci ani, proiectul “Ambulanța căsuțelor bucovinene”, reușind salvarea a nu mai puțin de 200 de case vechi.

“Ambulanța căsuțelor bucovinene este o inițiativă de a salva casele bucovinene care sunt propuse pentru demolare. În zona noastră, aici, în zona Bucovinei, anual dispar peste 100 de case, care se duc la foc și în prund. Atunci, văzând că așa multe dispar și având o valoare atât de mare pentru noi, am zis să ne implicăm și măcar câteva din acestea să le salvăm. Ne bucurăm că, după aproape cinci ani de activitate, avem salvate aproape 200 de case”, a declarat, pentru AGERPRES, Iosif Cîrstean.

Refăcute doar cu materiale naturale

Practic, suceveanul descoperă căsuțele aflate în pericol, le găsește un nou proprietar și apoi le demontează și le montează pe amplasamentul propus de acesta.

“Salvarea lor înseamnă achiziția de la proprietar, la un preț modic, pentru că proprietarii vor să scape de ele. Le însemnăm, le demontăm controlat, piesă cu piesă, transport în altă locație și construire pe o altă locație, în altă zonă. Le acoperim cu draniță nouă și le reamenajăm cu materiale naturale. Dacă clientul vrea ceva mai modern, noi ne oprim acolo. Dacă el vrea polistiren, nu pământ, atunci îl lăsăm pe el să folosească alte materiale. Noi numai cu materiale naturale lucrăm”, a precizat Cîrstean.

De altfel, în gospodăria lui Iosif Cîrstean se regăsesc nu mai puțin de patru astfel de căsuțe bucovinene tradiționale. Una este restaurată pe vechiul amplasament, fiind casa bunicilor săi, iar trei sunt relocate și restaurate.

“În cazul caselor bucovinene tradiționale, există și viață după moarte. Ele fiind așa foarte bătrâne, pentru că toate au peste 100 de ani, le aducem la viață, le resuscităm cumva. Încercăm să le păstrăm cât putem de mult ca să rămână ceva frumos după noi”, a spus suceveanul.

Important este, spune restauratorul, că munca sa este din ce în ce mai apreciată și că tot mai mulți români, din întreaga țară, își doresc case tradiționale bucovinene. “Au căutare din ce în ce mai mare. Avem cerințe pentru a înființa sate. Oamenii au ceva bănuți, au achiziționat mai mult teren și vor să facă mai multe. Peste 50% sunt relocate în afara Bucovinei”, a precizat Cîrstean.

Raed Arafat spune că la operațiunile din zonele inundate au fost oameni salvați cu troliul din elicopter și copii scoși prin acoperiș
Raed Arafat spune că la operațiunile din zonele inundate au fost oameni salvați cu troliul din elicopter și copii scoși prin acoperiș
Sute de pompieri, voluntari şi localnici au decolmatat 14 kilometri de drum din zonele afectate de inundaţii în regiunea Moldovei, iar în prezent trebuie să cureţe un drum pe o lungime de...
Funeraliile lui Ion Iliescu. Politolog: „Pesediștii au profitat de moment ca să-și expună taberele care se vor înfrunta în congres”
Funeraliile lui Ion Iliescu. Politolog: „Pesediștii au profitat de moment ca să-și expună taberele care se vor înfrunta în congres”
Cele două tabere din PSD care au șansele cele mai mari de a câștiga conducerea partidului la congresul din toamnă au fost prezente la ceremonia funerară a fostului președinte Ion Iliescu la...
#case traditionale, #Bucovina, #demolare, #salvare, #mester popular , #patrimoniu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza uriasa! Revine in televiziune si va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gandit nimeni
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cora Schumacher i-a lasat pe toti cu gura cascata. A spus de ce nu renunta la numele fostului sot
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
  2. Un jurnalist a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior. Cum a fost găsit
  3. Absențe notabile de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lipsesc Nicușor Dan și Klaus Iohannis, iar soția sa nu este prezentă din motive de sănătate
  4. Andrei Caramitru, după ce s-a declarat zi de doliu naţional, la moartea lui Ion Iliescu: „Eu o să beau șampanie și o să vă spun că niciodată nu vom ierta” FOTO
  5. Evadare spectaculoasă din Coreea de Nord. Metoda inedită prin care un bărbat a reușit să treacă granița maritimă spre Sud
  6. Universitatea Stanford desființează peste 300 de posturi după tăierile bugetare ale lui Donald Trump. „Măsuri dificile” VIDEO
  7. Se deschide Marele Muzeu Egiptean, în care s-a investit un miliard de euro și care găzduiește 100.000 de capodopere. Se anunță un magnet turistic la nivel mondial VIDEO
  8. Românul care a salvat 200 de case tradiționale bucovinene, aflate pe punctul de a fi demolate. Meșterul popular le caută un nou proprietar și le renovează
  9. Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
  10. „Moment de bucurie pură” în timpul operațiunilor de curățare după inundațiile din Suceava. Ce surpriză au făcut pompierii unei fetițe VIDEO