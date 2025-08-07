Românul care a salvat 200 de case tradiționale bucovinene, aflate pe punctul de a fi demolate. Meșterul popular le caută un nou proprietar și le renovează

Iosif Cîrstean are 46 de ani, locuiește în localitatea Bilca și lucrează ca meșter popular în lemn. Suceveanul a dezvoltat o adevărată pasiune pentru conservarea caselor tradiționale bucovinene, care sunt pe punctul de a fi demolate. Le achiziționează de la proprietari și le reface în alte locații, dându-le o strălucire aparte.

Bărbatul a demarat, în urmă cu aproximativ cinci ani, proiectul “Ambulanța căsuțelor bucovinene”, reușind salvarea a nu mai puțin de 200 de case vechi.

“Ambulanța căsuțelor bucovinene este o inițiativă de a salva casele bucovinene care sunt propuse pentru demolare. În zona noastră, aici, în zona Bucovinei, anual dispar peste 100 de case, care se duc la foc și în prund. Atunci, văzând că așa multe dispar și având o valoare atât de mare pentru noi, am zis să ne implicăm și măcar câteva din acestea să le salvăm. Ne bucurăm că, după aproape cinci ani de activitate, avem salvate aproape 200 de case”, a declarat, pentru AGERPRES, Iosif Cîrstean.

Refăcute doar cu materiale naturale

Practic, suceveanul descoperă căsuțele aflate în pericol, le găsește un nou proprietar și apoi le demontează și le montează pe amplasamentul propus de acesta.

“Salvarea lor înseamnă achiziția de la proprietar, la un preț modic, pentru că proprietarii vor să scape de ele. Le însemnăm, le demontăm controlat, piesă cu piesă, transport în altă locație și construire pe o altă locație, în altă zonă. Le acoperim cu draniță nouă și le reamenajăm cu materiale naturale. Dacă clientul vrea ceva mai modern, noi ne oprim acolo. Dacă el vrea polistiren, nu pământ, atunci îl lăsăm pe el să folosească alte materiale. Noi numai cu materiale naturale lucrăm”, a precizat Cîrstean.

De altfel, în gospodăria lui Iosif Cîrstean se regăsesc nu mai puțin de patru astfel de căsuțe bucovinene tradiționale. Una este restaurată pe vechiul amplasament, fiind casa bunicilor săi, iar trei sunt relocate și restaurate.

“În cazul caselor bucovinene tradiționale, există și viață după moarte. Ele fiind așa foarte bătrâne, pentru că toate au peste 100 de ani, le aducem la viață, le resuscităm cumva. Încercăm să le păstrăm cât putem de mult ca să rămână ceva frumos după noi”, a spus suceveanul.

Important este, spune restauratorul, că munca sa este din ce în ce mai apreciată și că tot mai mulți români, din întreaga țară, își doresc case tradiționale bucovinene. “Au căutare din ce în ce mai mare. Avem cerințe pentru a înființa sate. Oamenii au ceva bănuți, au achiziționat mai mult teren și vor să facă mai multe. Peste 50% sunt relocate în afara Bucovinei”, a precizat Cîrstean.

