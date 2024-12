Casele care se vând cu un euro în Italia fac parte dintr-un program lansat de municipalitățile din orașele mici pentru a combate depopularea și a revitaliza comunitățile locale. Aceste locuințe sunt adesea vechi și necesită renovări semnificative, iar cumpărătorii trebuie să respecte anumite condiții, cum ar fi finalizarea lucrărilor într-un anumit interval de timp, deschiderea unei afaceri locale sau utilizarea casei ca reședință principală pentru o parte a anului.

Deși prețul inițial este simbolic, costurile ascunse, precum renovările și documentația legală, pot ajunge la zeci de mii de euro. Cu toate acestea, pentru cei care sunt dispuși să investească, aceste case oferă șansa de a trăi într-un peisaj rural autentic, plin de istorie și farmec italian.

O tânără care și-a dorit să intre în posesia unei astfel de case a relatat experiența sa întru-un articol publicat de Business Insider.

"Am vrut să ne mutăm în Italia pentru munca soțului meu, iar între opțiunile de a închiria un apartament cu 500 de euro pe lună sau de a cumpăra o casă cu 1 euro, cea din urmă părea cea mai logică afacere. Acest program de case de 1 euro există de ani buni. Anumite municipalități din Italia oferă case la prețuri de doar 1 euro în orașe de unde mare parte din populația tânără a plecat, cu scopul de a atrage familii tinere, afaceri și străini pentru a revitaliza economia locală.

Eu am 30 de ani, iar soțul meu are 32, așa că eram candidații ideali pentru acest program.

În cele din urmă, am cumpărat o casă într-unul dintre orașele care oferă case de 1 euro, dar suntem bucuroși că am decis să nu intrăm în program, din câteva motive."

Părea să fie mereu o capcană

"Am citit discuții pe Reddit și am vorbit cu oameni care au cumpărat case ieftine în Italia pentru a ne face o idee despre la ce să ne așteptăm.

De asemenea, am urmărit relatări media de la BBC și Business Insider despre oameni care au cumpărat astfel de case. Noi nu am trecut prin procesul de achiziție pentru că, după cercetările noastre inițiale, părea prea riscant.

Nu am vrut să ajungem precum bărbatul care a cumpărat una dintre aceste case fără să o vadă și a descoperit apoi că structura era pe cale să se prăbușească sau precum cuplul care a fost nevoit să investească 300.000 de euro în renovări.

Mai mult, am descoperit că fiecare municipalitate avea propriile cerințe pentru achiziționarea acestor case. Acestea puteau include obligativitatea de a deschide o afacere, finalizarea renovărilor în doi până la șase ani sau locuirea în casă pentru cel puțin șase luni pe an.

Aceste condiții legale complică procesul de cumpărare și sunt disponibile, de obicei, doar în italiană, iar noi nu vorbim limba."

"Ne-am mutat într-un oraș cu case de 1 euro; doar că nu am cumpărat una"

"Piața imobiliară din Italia este foarte ieftină în orașele care oferă aceste case. Dar, la fel ca aceste case, orașele au o reputație proastă pentru că ar fi locuri fără viață. Am fost plăcut surprinși să descoperim că zvonurile nu erau adevărate în cazul orașului nostru.

Am cumpărat o fermă de 290 de metri pătrați, care era, în mare parte, gata de locuit, cu un hectar de teren, pentru 29.000 de euro, aproximativ 30.400 de dolari.

Casa este în Sant'Elia a Pianisi — un mic oraș de munte din sudul Italiei, între Napoli și Roma, cu o populație de doar 1.000 de locuitori.

Sant'Elia este mic, dar orașul găzduiește constant festivaluri. Există familii tinere, restaurante, magazine, școli, o bibliotecă și tot ce ne trebuie pentru a trăi confortabil.

Mai mult, în timpul sărbătorilor de vară din august, populația orașului se triplează. Membrii familiilor și cei care sunt originari din Sant'Elia, dar s-au mutat în alte locuri, se întorc pentru o lună de sărbători neîntrerupte.

Nu puteam cere vecini mai drăguți. Toată lumea a fost extrem de primitoare — ne-au adus cadouri brânzeturi făcute în casă, rodii, dovlecei și prune cultivate în grădinile lor.

Deoarece am ales o casă care nu trebuia complet renovată, avem libertatea de a face renovări când și cum ne permite bugetul nostru și suntem deja mai avansați decât am fi fost dacă am fi optat pentru programul de case de 1 euro."

"Recomand să angajați un avocat specializat în proprietăți"

"Cred sincer că programul de case de 1 euro poate fi grozav pentru unii oameni, atât timp cât sunt conștienți de condiții. Ce a funcționat pentru noi și ce am recomanda este să angajați un avocat specializat în vânzări internaționale.

Am angajat unul pentru 6.500 de euro, care ne-a ajutat să traducem documente și să navigăm prin legile și numeroșii pași ai procesului de cumpărare a casei. A fost un cost mare în comparație cu prețul casei noastre, dar considerăm că a meritat pentru că avocatul a redus riscurile achiziționării unei case într-o țară a cărei limbă nu o vorbeam.

Suntem bucuroși că am ales propria cale pentru a cumpăra o casă în Italia și că am ajuns, totuși, într-o comunitate vibrantă.

În prezent, Sant'Elia are mai multe case de 1 euro de vânzare."

