Mulți români sunt interesați de construcția unei case în afara orașului în care să locuiască permanent sau ocazional.

Unii au făcut deja pasul, ridicând-o de la zero, alții au cumpărat case gata construite sau au refăcut clădiri mai vechi.

Cei care iubesc casele tradiționale iau în calcul mutarea unei astfel de construcții în zona în care au un teren.

Este cazul unui român care a găsit casa visurilor în Maramureș și a mutat-o în Cluj. Acesta a relatat experiența sa și pașii de parcurs, într-o postare pe Facebook.

"Vreo doi ani până la aceste poze, doar ne-am documentat despre ce înseamnă să muți o casă de lemn, să o reconstruiești păstrându-i frumusețea dată de mâna omului și în același timp să o aduci la nivelul de confort pe care viața actuală îl cere. Am făcut câțiva pași, mai avem încă mulți, postez aici poate să inspir pe alții și în același timp sa primesc din partea voastră idei și soluții, mai ales în ce privește interiorul.

Am găsit casa pe care o visam în Maramureșul istoric, în Bârsana. Stejar cioplit. Tot în Maramureș am găsit și oamenii potriviți cu care lucrez în toate etapele. Releveu, expertiza pe rezistență, desfăcut, transport în județul Cluj, construcție.

Pe repede înainte, vara a însemnat proiect de arhitectură, avize, autorizație de construire. Fundația am turnat-o mecanizat, dar partea de elevație a presupus refolosirea pietrei cioplite dintr-o altă casă veche. A fost mai scump transportul decât piatra, dar vedeți din poze că a meritat efortul.

Suntem în faza de zidărie, urmează placa și apoi, dacă suntem sănătoși, luna viitoare vom ridica și casa. Dranița (șindrilă) după planul nostru, o vom bate în noiembrie-decembrie, urmând ca interioarele sa le facem anul viitor.

Voi ce soluții de izolație interioară aveți sau cunoașteți? Am în cap câteva variante, dar aș vrea să aflu experiențe personale, nu idei sau păreri, de la cei care au case de lemn izolate doar pe interior.

Mulțumesc și vă țin la curent cu etapele planului pe cei care vă gândiți să o luați pe acest drum", a scris românul pe pagina Mutat la țară - Viața fără ceas, de pe Facebook.

Care este prețul de achiziție

În comentarii, mulți sunt interesați de prețul unei astfel de case. În lipsa unui răspuns de la autorul postării, alți urmăritori ai paginii au oferit răspunsul:

"Prețul caselor pornește de la 1000 euro, sunt oameni care le dau și gratis ca să "scape" de ele. Evident că prețul diferă în funcție de mărimea și detaliile casei. Nu înțeleg oamenii care nu vor să dea mai multe detalii și altora, sunt oameni care cred că așa ceva costă o avere și visul rămâne doar la stadiul de vis, însă nu e deloc așa.

Așa credeam și eu până acum ceva vreme. Consider că ar trebui să ne încurajăm și să promovăm meșterii care duc tradițiile mai departe. Dacă va doriți cu adevărat, acel vis devine realitate. Da, relocarea costă minim 5000 euro (depinde de meșter, de mărimea casei, plus transport) Intrați pe grupul Ambulanța căsuțelor bucovinene și cu siguranță veți găsi o minune de casă dacă chiar vă doriți, consider că aceste bijuterii chiar merită toți banii. În ceva vreme nu vor mai fi și atunci fericiți vor fi cei care au avut curajul și visul să aibă asemenea case. În curând o vom reloca și pe a noastră cu ajutorul lui Dumnezeu și a meșterilor iscusiți."

