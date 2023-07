Banii cash nu dispar nici din lume, nici din România. Cum este înțeleasă greșit incluziunea financiară

Conform ultimelor date colectate de Banca Centrală Europeană (ECB) anul acesta, rata de utilizare a plăților online crește, într-adevăr. Dar odată cu creșterea opțiunilor de plată digitală, banii în numerar, deși au suferit mici scăderi în utilizare pe parcursul ultimului deceniu, sunt de departe încă cea mai comună metodă de plată în lume și în Uniunea Europeană.

Deși în România au fost discutate recent proiecte de lege care obligă angajatorii să plătească salarii prin transfer bancar și comercianții să ofere și posibilitatea plăților cu cardul, numerarul deține încă un monopol la nivelul circulației. Acest tip de proiecte de lege sunt menite mai ales să protejeze persoanele vulnerabile de munca la negru și să încurajeze politici fiscale transparente.

Studiul privind atitudinile consumatorilor din zona euro față de plăți este realizat în mod regulat și oferă informații despre tendințele de plată. În 2016 și 2019, 79% și, respectiv, 72% din totalul tranzacțiilor la punctele de vânzare, cum ar fi magazine și restaurante, au fost efectuate în numerar. În 2022, această cifră scăzuse la 59%. Deși motivul acestei schimbări nu poate fi determinat în mod neechivoc, se pare că comportamentele de consum și de plată învățate în timpul pandemiei au persistat chiar și după ridicarea restricțiilor care le-au cauzat, au susținut specialiștii BCE. Trebuie totuși subliniată proporția covârșitoare încă a numerarului în preferințele de plată ale populației europene.

Ads

Volumul tranzacțiilor la punctul de vânzare conform Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) - realizat de Banca Centrală Europeană

În ciuda preferinței pentru plățile fără numerar, conform sondajului BCE, 60% dintre consumatorii din zona euro afirmă că apreciază opțiunea de a plăti în numerar, în mare parte pentru că ajută la urmărirea cheltuielilor și este mai privat.

Cum au fost afectate plățile în numerar de războiul din Ucraina

Conflictele geopolitice pot avea un impact semnificativ asupra cererii de numerar euro în afara zonei euro, așa cum este ilustrat de invadarea Ucrainei de către Rusia. Un studiu realizat de BCE în luna iunie 2023 compară devierea cererii de bancnote euro față de medii istorice, atât din țările din afara zonei euro, cât și din țările din zona euro între ianuarie 2021 și mai 2022 – imediat după ce cererea s-a întors la niveluri aproape normale. După începerea războiului, cererea străină de numerar în bancnote de valoare mare a crescut mult peste media istorică, denominațiile cu valoare ridicată fiind utilizate mai ales în scopuri de păstrare a valorii banilor.

Ads

Unele țări din zona euro care se învecinează cu Ucraina sau Rusia (cum ar fi Estonia, Lituania, Slovacia și Finlanda) au înregistrat niveluri extrem de ridicate ale cererii. Alte țări, care sunt relativ aproape, dar nu împart o frontieră cu Ucraina, au înregistrat de asemenea o cerere excesivă neobișnuită de numerar (de exemplu, Austria, Germania, Letonia și Slovenia). Acest climat geopolitic a întârziat tendința naturală de descreștere a utilizării numerarului la nivel european și mai mult, conform concluziilor trase de specialiștii ECB.

Datele arată că România, deși a înregistrat valori mai mici de convertire a monedei naționale în euro pentru păstrare, comparativ cu țări precum Polonia sau Croația, s-au încadrat totodată în media europeană la nivelul creșterii retragerilor de numerar după izbucnirea conflictului.

Numerarul este și va rămâne majoritar în țara noastră în pofida accelerării plăților online

Cele mai recente titluri acuzând decăderea numerarului ca metodă de plată în România au circulat pe fondul proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare, care s-a referit la obligativitatea angajatorilor care se încadrează în anumite marje fiscale de a plăti salariaților remunerațiile prin transfer bancar în loc de numerar.

Ads

Proiectul de lege aparținând deputatului PNL George-Cristian Tuță a fost propus pentru a îmbunătăți incluziunea financiară, promovând necesitatea deschiderii și utilizării unui cont de plăți pentru servicii de bază, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Parte din măsuri se refereau mai ales la asigurarea unui cont bancar gratuit pentru fiecare cetățean, în care acesta să primească salariul sau beneficiile sociale, precum alocații sau indemnizații sociale.

„Plata veniturilor de natură salarială, asimilate salariilor și a beneficiilor de asistență socială se efectuează prin mijloace de plată fără numerar”, era mențiunea legală cuprinsă în proiect.

Cele două excepții de la interdicția plății drepturilor în numerar se refereau la consumatorii vulnerabili din punct de vedere financiar (cei care au un venit lunar de maximum 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie) și personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Ads

În ce privește comercianții, prevederile legale nu se referă la eliminarea numerarului ca metodă de plată, ci, din contră, la obligarea magazinelor să pună la dispoziția clienților cel puțin un instrument de plată fără numerar, pe lângă plățile cash.

În orice caz, conform Avocatnet.ro, proiectul de lege a fost retras și supus unor noi modificări recent la comisii pentru a nuanța măsura, deși documentul prevede în continuare obligația comercianților de a accepta cel puțin o modalitate de plată fără numerar.

“Vom trimite înapoi la comisiile de specialitate proiectul pentru următoarele două săptămâni pentru noi amendamente care să înlocuiască obligația tuturor angajatorilor de a plăti salariile doar pe card, indiferent de preferințele angajaților, cu un drept al angajaților de a opta, dacă doresc, pentru încasarea prin mijloace electronice”, a declarat, pentru Profit.ro, unul dintre inițiatorii legii, deputatului PNL George-Cristian Tuță.

Ads

”Economia nu poate creşte sănătos decât într-un ecosistem transparent şi digitalizat. O să vă ofer şi o cifră: 72% dintre români nu au auzit de posibilitatea de a deţine gratuit un cont bancar. Este o realitate pe care statul trebuie să o schimbe în scurt timp. Cel mai probabil vom încuraja atragerea de fonduri europene pentru campanii insistenţe de comunicare adresate categoriilor sociale vulnerabile, cu acces redus la informaţie şi educaţie financiară. Faptul că aproape trei români din patru nu au acces la această informaţie este îngrijorător şi trebuie corectat. Crizele multiple de azi, suprapuse şi interconectate, pot fi trecute ceva mai uşor în condiţiile unei bancarizări crescute a cetăţenilor din România. Am avut numeroase consultări cu voci autorizate pentru a scrie o lege cât mai bună, pentru a crea un cadru legislativ uşor de înţeles şi de pus în aplicare. De aceea am încredere că va fi susţinută şi adoptată în cel mai scurt timp”, a mai declarat la momentul respectiv deputatul George Tuţă conform Economedia.

Ce spun specialiștii cu privire la utilizarea numerarului în România

Cosmin Vladimirescu, manager general al sucursalelor românești și croate al unei corporații multinaționale care se ocupă cu procesarea plăților, a declarat la începutul lunii iulie pentru Ziarul Financiar că nivelul cash-ului din economie este încă destul de mare, deși există un trend de creştere accelerată pentru plăţile electronice. Acesta a declarat că numerarul încă înseamnă aproape 80% din consumul privat. ”Avem doar 20% plăţi electronice. Însă, acum şapte ani aveam 14%. Se fac paşi, dar nu se poate schimba totul peste noapte. Important este că acum există acceptare“, a spus Cosmin Vladimirescu.

În zona urbană, adaugă el, România stă foarte bine la capitolul acceptare atunci când vine vorba de plata cu cardul, astăzi fiind tot mai puţine locuri unde consumatorii nu pot plăti cu cardul. Pe de altă parte, în zona rurală mai este mult de lucru, dar un aspect pozitiv legat de plata cu cardul este acela că există ajutoarele sociale.

Importanța incluziunii financiare

Incluziunea financiară se referă la un apanaj de măsuri și tehnici care pot oferi beneficii pentru utilizatorii de servicii financiare, furnizorii de finanțe digitale, guverne și economie. Un studiu citat de Science Direct explică faptul că măsurile de incluziune financiară precum proiectul de lege citat în acest material au potențialul de a furniza servicii bancare accesibile, convenabile și sigure pentru persoanele sărace din țările în curs de dezvoltare.

Îmbunătățirea recentă a accesibilității serviciilor financiare digitale în întreaga lume poate ajuta milioane de clienți săraci să treacă de la tranzacțiile bazate pe numerar la tranzacții financiare pe platforme digitale securizate, susțin cercetătorii.

Aceste măsuri sunt menite deseori pentru încurajarea muncii legale și reducerea sistemelor de plată la negru și piața gri, susținând totodată utilizarea unor politici fiscale transparente și corecte în ceea ce privește felul în care sunt gestionate de către companii contribuțiile sociale pentru angajați.

Ads