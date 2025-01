Nu aduce anul ce aduce 888casino - un botoșănean a dat lovitura la sloturi online

Trecerea în noul an a fost una de bun augur pentru un tânăr din Botoșani, care a dat lovitura la 888casino, reușind să câștige un premiu senzațional la unul din sloturile online Amusnet disponibile pe această platformă licențiată.

3.374.210 RON (700.000$) este premiul pe care botoșăneanul Ionuț B., în vârstă de 37 de ani, l-a câștigat la 888casino, cu doar câteva zile înainte de startul anului 2025.

Dacă multe din jackpoturile câștigate la sloturile Amusnet (EGT) au fost acordate la celebrele Shining Crown, Burning Hot sau Dice & Roll, de această dată slotul „generos” a fost 27 Wins, un joc clasic cu fructe, 3x3, pe cât de simplu, pe atât de fresh și plin de culoare.

La fel ca toate celelalte sloturi lansate de providerul bulgar Amusnet, 27 Wins este conectat la Jackpot Cards, funcția specială EGT prin intermediul căreia sunt oferite numeroase premii jackpot, de la sume din 3 sau 4 cifre, până la premii senzaționale, așa cum este cel câștigat recent de Ionuț B.

Cum a trăit Ionuț experiența câștigului

888casino: Salut, Ionuț! Felicitări pentru câștig! Cum ai reacționat în momentul în care ai realizat că ai câștigat un premiu jackpot de peste 3 milioane de lei?

Ionuț B.: Salutare! Mulțumesc! Trebuie să mărturisesc că, inițial, nu mi-a venit să cred. Deși știam bine că sloturile Amusnet sunt conectate la Jackpot Cards, atunci când suma din 7 cifre a rămas afișată pe ecran, am început să tremur de emoție. E genul de moment despre care citești mereu, dar nu te aștepți să ți se întâmple chiar ție.

888casino: Ai avut vreo strategie specială atunci când ai jucat?

Ionuț B.: Nimic special. Am intrat pe platforma 888casino pentru puțină distracție, am ales un slot clasic cu fructe, iar restul a fost doar magia sărbătorilor de iarnă ...

888casino: Joci doar la 888casino?

Ionuț B.: În ultima vreme este platforma mea preferată. Îmi place varietatea de jocuri și faptul că nu am avut niciodată probleme legate de depuneri, retrageri sau de alt gen. În plus, aplicația de mobil este intuitivă și funcționează perfect pe telefon.

888casino: Ce plănuiești să faci cu banii câștigați?

Ionuț B.: Vreau să pun o parte din bani pentru viitor, să fac câteva investiții, să dezvolt o mică afacere și să mă bucur de o vacanță pe care o visam de multă vreme.

888casino: Vei mai juca la cazino după acest câștig impresionant?

Ionuț B.: Cu siguranță! Îmi place să-mi încerc norocul din când în când. Desigur, voi juca doar de plăcere, fără a avea așteptări mari după o astfel de experiență unică.

888casino: Ai un sfat pentru cei care joacă pe platforme de cazinou online?

Ionuț B.: Să se joace 100% responsabil și să nu parieze niciodată mai mult decât își permit să piardă. Jocurile de noroc trebuie să rămână mereu la nivel de distracție. Câștigurile, atunci când apar, sunt bine venite, însă nu trebuie urmărite.

Cum funcționează Jackpot Cards EGT?

Jackpot Cards este un sistem de jackpot progresiv asociat sloturilor dezvoltate de EGT (Amusnet). Acest jackpot progresiv comun oferă jucătorilor șansa de a câștiga premii extra sub formă de jackpoturi, care pot fi declanșate în orice moment și pe orice miză în timpul sesiunilor de joc la sloturile EGT.

Jackpot Cards este structurat pe 4 niveluri, fiecare corespunzând unui simbol al cărților de joc (romb, treflă, inimă roșie și inimă neagră).

Odată activată această secvență specială, jucătorul intră într-un mini-joc în care are posibilitatea să aleagă dintr-un set de 12 cărți cu fața în jos, până când descoperă trei cărți (Ași) cu simboluri identice. Simbolul ales va determina nivelul jackpotului câștigat. Jackpot Cards este unul din principalele ingrediente care au contribuit la popularitatea remarcabilă de care se bucură sloturile de la EGT.

Cei de la 888casino știu cât de plăcută este senzația câștigării unui premiu jackpot, astfel că în secțiunea specială cu premii jackpot la 888casino au inclus o mulțime de sloturi conectate la Jackpot Cards, Jackpoturi exclusive 888, Power 8 Jackpot, Jackpot Twilight, Age of the Gods Jackpot, The Titan Jackpot sau Drops and Wins.

888casino, una din platformele online cele mai populare (și) în România

Cu o expertiză internațională de peste 25 de ani, mii de sloturi, jocuri live de ruletă, blackjack și baccarat, 888casino este, fără doar și poate, una din cele mai populare platforme de jocuri de cazino din lume. Parte din Evoke PLC, 888casino este recunoscută la nivel global pentru profesionalism și servicii bazate pe tehnologie de ultimă generație.

888 funcționează în deplină legalitate în România, în baza licenței ONJN L1160654W000324 (18+, Fii Responsabil!) pentru a asigura conformitatea cu standardele de jocuri de noroc 100% responsabile și corecte. Cu suportul ambasadorilor de brand Cătălin Cazacu și Majda Aboulumosha, 888casino promovează conceptul Made to Play, prin care pune accent pe furnizarea celor mai bune experiențe de gambling pentru publicul adult.

