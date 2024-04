Ezitările unei românce față de căsnicie, speriată de divorțurile din jur: "Cum ați reușit să rămâneți împreună peste ani sau decenii?" Ce răspunsuri a primit

Multe cupluri de tineri amână sau resping ideea căsătoriei. Unii nu o văd necesară, alții sunt descurajați de numărul mare de divorțuri din jur.

Este cazul relatat de o tânără care le cere ponturi celor aflați în relații care au rezistat timpului, după cum a scris pe Facebook.

"Cum ați reușit să rămâneți împreună peste ani sau decenii?"

"Fără cu trimiteri la popi, pomelnice, rugăciuni și din astea că nu mă duc, vă rog eu", a precizat tânăra încă de la început.

"Întrebare pentru doamnele și domnii ce au mulți ani de căsătorie (eventual peste 20 ani împreună).

Sunt o tânără de 30 de ani, am o relație de 5 ani și caut și eu sfaturi de la oamenii trecuți prin viață legat de căsnicie. Când mă uit în jur mă ia depresia. Sfătuiți-mă și pe mine la ce să mă uit înainte să zic da-ul ăla la altar, ai mei nu prea discuta despre, în cărți nu am găsit răspunsuri convingătoare.

Pe ideea că experiența de viață bate cartea.

Câțiva prieteni deja sunt divorțați (tot 30 și ceva au), o prietenă e bătută de soț, dar nu zice la nimeni, alta nefericită, dar nu mai are job, că a rămas gravidă și a trebuit să se mărite (nici bani să supraviețuiască), o verișoara e la a treia logodnă și așa mai departe. Toți de mai sus au fost îndrăgostiți de numa' la început, studii au, situații financiare (banii nu sunt o problemă) și oameni sănătoși la cap cu valori."

"Nu m-aș mărită să divorțez în 5 ani sau mai devreme"

Femeia a precizat că ia în calcul căsătoria doar pentru o căsnicie de durată.

"Nu scot în evidență ce e mai rău, dar cam așa e realitatea zilelor noastre, unde 50% dintre cuplurile tinere divorțează.

Cum ați reușit să rămâneți împreună peste ani sau decenii? Ce sfaturi îmi dați? Eu știu că iubirea nu e suficientă și că e nevoie și de altele (nu neapărat financiare), că tineretul nu mai ține cont nici de gura lumii, nici de rușine și nici nu le are cu biserica și alea alea dar nu m-aș mărita să divorțez în 5 ani sau mai devreme.", a scris aceasta pe grupul Sfaturi utile pentru toată lumea.

"Secretul este să ierți, să te faci că nu vezi"

Postarea sa a strâns peste 300 de comentarii în care membrii grupului i-au dat sfaturi bazate pe experiențele lor. Cineva crede că cea mai importantă este iertarea.

“Am 42 de ani de căsătorie, secretul este: să ierți, să te faci că nu vezi și să nu te uiți în curtea altora! Iubirea, respectul, prietenia!!!”

"Secretul este să alegi bine persoana de lângă tine, nu trebuie să te căsătorești imediat, cunoaște-o, împarte viața cu ea și abia mai târziu pasul cel mare, pe un om îl cunoști cel mai bine trăind lângă el și câteodată nici măcar o viață nu e de ajuns pentru asta, mai ține și de noroc, succes! E important să te cunoști pe tine ca să știi ce ai vrea sau nu de la persoana cealaltă”

“Dacă apare acest gând, mi se pare că e un semn de întrebare și nu ești îndrăgostit de partener. Când te apucă, vrei doar să fii împreună mulți ani, și încă un secret, nu îți aduce anul, ce îți aduce clipa! Doamne ajută e singurul îndemn!”

“Cu iubire, respect și responsabilitate. Stabilirea de la bun început ce nu trebuie să încalce nici unul. Să nu jignești partenerul, să nu lovești partenerul, respect reciproc și luarea tuturor hotărârilor de comun acord.“

"Nu există șabloane"

Altcineva este de părere că fiecare trăiește experiența lui.

“Fă doar ce simți, nu există șabloane, nu te lua după nimeni. Doar propriile noastre experiențe de viată contează. Restul, tot ce spun alții, nu are valoare. Nu poți știi că alegi bine până nu trăiești în casă cu omul respectiv zi de zi. Dacă ai vreun dubiu, cât de mic, caută să-l aprofundezi și vezi ce l-a determinat. Nu pleca la drum făcând compromis din prima. Dacă tu pui întrebarea asta aici înseamnă că în sufletul tău ai o îndoială. Scoate-o la suprafața, spune-i-o și analizați-o împreună. ”

"Secretul e să nu te măriți"

O femeie măritată de aproape 50 de ani crede, în mod neașteptat, că ar fi mai bine să nu se căsătorească.

“Secretul e să nu te măriți dacă vrei să fii fericită, ți-o spun eu după 49,7 ani de căsnicie, am și 2 fete măritate, una de 25 de ani, așa că știu ce vorbesc, unul la 1000 să găsești un partener care să nu te considere robot, să te respecte, să te ajute, binele trece după câțiva ani și ești considerată om bun la toate și cam atât. Dacă are și vicii, nu te lega dacă nu te doare.“

“O mare grijă să ai! Să nu fie narcisist! Acesta te face din vorbe, nu are empatie deloc, își urmărește doar interesele lui! E foarte viclean! Studiază asta și fii atentă până nu e prea târziu!”

“Am 40 de ani de căsătorie. Trebuie să faci cum simte sufletul tău, să fii conștientă că nu va fi totul numai lapte și miere, viața vine cu bune și rele și împreună să mergeți mai departe, să nu renunțați la primul val al vieții. Și cu curaj și încredere în Dumnezeu, fără frică de eșec. Ce este menit să se întâmple se va întâmplă fie că vrei sau nu. Iubire, credință, toleranță, comunicare, viața este așa cum o faci și cum îți este menită să fie!”

"Vezi cum se comportă cu animalele și copiii"

“Cunosc eu pe cineva care are o zicala. Dacă vrei să cunoști omul, caracterul lui, trebuie să-l îmbeți. Atunci când nu mai are inhibiții și e slobod la comportament atunci îi vezi valoarea. Eu mai adaug, vezi cum se comportă cu animalele și copiii. În rest, cum zicea cineva mai sus, trebuie să existe compromisuri de ambele părți. Iar noaptea să vă puteți îmbrățișa chiar dacă sunteți supărați unul pe altul. Zic din "experiența" de 19 ani de căsătorie și 2 d-soare adolescente.”

“Dacă pleci cu gândul să nu divorțez în 5 ani, apăi nu faci nimic.

Am 13 ani de căsnicie, primii 2 ani au fost cei mai grei ani din viață mea, cu bune cu rele, după acești aproximativ 2 ani ne-am pus la masă și am dat amândoi cărțile pe față, anume ce mă deranjează la el, ce îl deranjează la mine, dacă dorim să continuăm sau să renunțăm la căsnicia noastră, având în vedere că viață e scurtă cum spun și doamnele de mai sus, ne-am format unul după celălalt, astfel încât avem 13 ani de căsnicie și pot spune cei mai frumoși.

La început a fost greu pentru amândoi, am plecat de la zero, ne-am axat doar pe muncă, casă, muncă, casă să ne facem ceva și am uitat de noi, de ceea ce se numește căsnicie... după ce ne-am spus ambii ceea ce aveam de spus pot spune că relația noastră nu se bazează pe obișnuință, ci pe iubire, nu e ușor, dar cu un act nu se face primăvara, dacă îl iubești și simți că e omul cu care vrei să împărți și bune și rele, poți spune Da-ul ăla fără nici o problema, ce va rezervă viitorul nu știm noi, dar dacă lăsați unul de la altul și vorbiți orice problema, e mult mai ușor în 2 decât de unul singur.

Și dacă ar fi să divorțați doamne ferește nu e capăt de lume, divorțează oameni cu 8 copii, și nu moare nimeni, fiecare își duce crucea așa cum o are."