Metoda surprinzător de simplă prin care cuplurile își salvează căsniciile fără sex: "La început, mi s-a părut ciudat". De ce funcționează

Experții în relații avertizează că tăcerea din dormitor este adesea primul semn că o căsnicie are probleme FOTO Unsplash

Experții în relații avertizează că tăcerea din dormitor este adesea primul semn că o căsnicie are probleme. „Când dispare sexul, dispare și intimitatea”, spune Dr. Joe Beam, fondatorul Marriage Helper, iar terapeuții sunt de acord: satisfacția din dormitor și fericirea acasă merg mână în mână.

Consiliera din New York, Rachel Sussman, vede asta tot timpul – un partener este dornic, iar celălalt doar face act de prezență. Cu cât diferența dintre dorințele sexuale durează mai mult, cu atât distanța dintre cei doi crește.

Acum, există o soluție care cucerește rețelele sociale: „sexul programat”. Cuplurile își programează intimitatea la fel ca antrenamentele, și, surprinzător, acest lucru menține căsnicia vie.

Ideea este că, chiar și atunci când nu ai chef, intimitatea fizică poate reaprinde apropierea emoțională și te poate salva de modul „coleg de apartament”.

Această practică stârnește controverse online. Unii spun că e robotică și tristă, alții jură că este secretul pasiunii de durată în relațiile pe termen lung.

"La început, mi s-a părut ciudat – cine vrea să se forțeze să facă sex când nu simte asta? Dar mi-am amintit de ultima mea relație, unde frica de a fi înșelată m-a făcut să fac sex din motive greșite – dar asta e o poveste pentru altă dată.

Ads

Ce m-a surprins a fost următorul lucru: la început mă simțeam puțin indiferentă, dar, odată ce începea, ajungeam să mă bucur de moment. Se pare că terapeuții numesc asta „dorință receptivă” – când nu ești inițial în dispoziție, dar, odată ce începi, corpul și mintea te prind din urmă.

Puțin ca la sală: nu ai chef să mergi, dar, odată ce o faci, te simți grozav", scrie experta în relații Jana Hocking.

Cuplurile care practică „sexul programat”

"După ce am postat pe social media, am primit mesaje de la cupluri care folosesc programarea pentru a-și reactiva viața sexuală."

Jocuri sexuale

„Suntem căsătoriți de 20 de ani, iar viața noastră sexuală dispăruse complet din cauza copiilor, carierei și haosului zilnic. Am realizat că, dacă nu făceam timp pentru intimitate, nu se va întâmpla niciodată, așa că am programat-o.

În fiecare duminică seara, după ce copiii adorm, facem sex, fără scuze. La început părea forțat, dar în timp s-a eliminat presiunea.

Ca să fie mai interesant, am descărcat o aplicație cu întrebări sexuale da/nu/poate – și vedeam doar răspunsurile unde amândoi spuneam „da” sau „poate”. Am descoperit lucruri noi unul despre celălalt, despre care nici nu vorbisem înainte. Acum, sesiunile de duminică sunt punctul culminant al săptămânii.”

Ads

Noaptea garantată a sexului reaprinde scânteia

„Jobul stresant al soției este obositor aproape toată săptămâna. Până se relaxează, e deja duminică. Așa că am ales joi ca noapte fixă pentru intimitate. Elimină presiunea și incertitudinea și, ciudat, acea rutină simplă a reaprins scânteia.”

Am externalizat planificarea la AI

„Am folosit AI pentru a ne stabili programul sexual – am introdus rutinele zilnice, orele de energie maximă și momentele de oboseală. În câteva secunde, botul ne-a dat cele mai bune ferestre în care dorințele noastre se potriveau și am început să profităm de ele.

Apoi am cerut sfaturi ChatGPT pentru idei și trucuri sexuale. Primul sfat: planifică o seară de întâlnire axată pe conexiune, nu pe sex.

Odată ce am prioritizat timpul împreună, scânteia s-a întors aproape instant.”

Mini-întâlniri

„Am început ceea ce numim ”mini-întâlnire”. Nu maratoane sexuale, ci mici momente de intimitate: 10 minute de săruturi în bucătărie, o îmbrățișare în mașină sau un duș rapid împreună înainte de muncă. Micile momente ne-au reconectat și, de multe ori, au dus la ceva mai mult ulterior.”

Ads

Nopți tematice

„Vinerea sunt nopți tematice – alternăm alegerea temei sexuale. Săptămâna trecută: masaj senzual, săptămâna precedentă: ”Vineri cu fantezii”. Planificarea elimină stânjeneala și anticiparea este jumătate din plăcere. Ne face să ne simțim din nou ca la început.”

Calendarul sexual

„Soțul meu a pus ”sex” în Google Calendar comun și, surprinzător, mi s-a părut excitant. Acum îl facem regulat și niciodată nu am ratat o ”programare”.”

Timpul e totul

„Am căzut într-o rutină sexuală – mereu obosiți la culcare. Așa că am început să facem sex imediat ce ajungem acasă, înainte de cină, treburi sau Netflix. Am început și să ne trimitem mesaje sugestive pe parcursul zilei. Brusc, mă grăbeam să ajung acasă, ca la începutul relației.”

De ce funcționează conform terapeuților

Așteptarea dorinței spontane, mai ales în relațiile pe termen lung, este o fantezie.

Ads

Între treburile zilnice, școală, facturi și oboseală, rareori există momentul perfect.

Sexul adesea reaprinde dorința, nu invers.

Programarea transformă presiunea într-un joc: „astăzi e seara” și te pregătești mental – chiar dacă asta înseamnă să te razi pe picioare sau să ascunzi rufele murdare.

Concluzie

Cheia pentru a salva viața sexuală nu este să aștepți ca dorința să apară de la sine. Este să te prezinți, chiar și fără chef, și să lași conexiunea să se construiască. Nu mai sunt scuze: „Am dureri de cap.” Doar ușile închise, lenjeria jos și puțină intimitate planificată. Pentru că „sexul programat” poate părea plictisitor, dar nici divorțul nu e sexy, scrie dailymail.com.

Ads