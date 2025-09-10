"Am vrut să strâng partidul să ieșim de la guvernare". Grindeanu, furios pe Bolojan din cauza CASS pentru mămici

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a precizat miercuri seară, 10 septembrie, că a fost aproape să-şi scoată partidul de la guvernare atunci când premierul Ilie Bolojan a insistat cu impunerea CASS-ului pentru mame, veteranii de război şi deţinuţii politici.

"Datul oamenilor afară e o metodă pe care prim-ministrul cred că a încercat-o la Oradea şi la Bihor. Negociem până găsim înţelegere. Faptul că nu am găsit înţelegere pentru corectarea măsurilor din primul pachet (CASS-ul pentru mame, pentru veteranii de război şi pentru deţinuţii politici) a fost un moment foarte greu.

Am vrut să strâng partidul şi să propun ieșirea de la guvernare. Nu m-am aşteptat să nu fie acceptate. Am decis să facem proiecte de lege, să fie dezbătute şi votate în regim de urgenţă. Vom depune şi al treilea proiect cu CASS pentru ucraineni şi lucruri ce ţin de măsurile fiscale, după ce trece sau nu pachetul 2 de CCR.

Orice om normal la cap se gândește că nu își dorește să existe în ţara sa recesiune şi să aibă doar abordări de acest tip. Noi venim cu bună credință pentru relansare. Aștept ca aceasta să fie abordarea. Sunt un om optimist", a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat luni seară, 8 septembrie, că nu este de acord cu eliminarea CASS de la mame şi veterani pentru că, dacă vrem "ca să ne însănătoșim ca ţară, trebuie să facem ordine în finanțele publice, iar un aspect este eliminarea excepțiilor". Bolojan a mai spus că "te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale".

Bolojan nu a fost susținut în lupta sa nici de cei din propriul partid.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 9 septembrie, că proiectul social-democraților prin care se elimină CASS pentru mame şi veteranii de război este corect, şi partidul său îl va susține.

Fenechiu a subliniat faptul că "PNL nu vrea să ia banii mămicilor" şi că a fost vorba despre o eroare în actul normativ pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi care nu a putut fi remediată la momentul respectiv.

