"Am vrut să strâng partidul să ieșim de la guvernare". Grindeanu, furios pe Bolojan din cauza CASS pentru mămici

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 22:32
263 citiri
"Am vrut să strâng partidul să ieșim de la guvernare". Grindeanu, furios pe Bolojan din cauza CASS pentru mămici
Liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a precizat miercuri seară, 10 septembrie, că a fost aproape să-şi scoată partidul de la guvernare atunci când premierul Ilie Bolojan a insistat cu impunerea CASS-ului pentru mame, veteranii de război şi deţinuţii politici.

"Datul oamenilor afară e o metodă pe care prim-ministrul cred că a încercat-o la Oradea şi la Bihor. Negociem până găsim înţelegere. Faptul că nu am găsit înţelegere pentru corectarea măsurilor din primul pachet (CASS-ul pentru mame, pentru veteranii de război şi pentru deţinuţii politici) a fost un moment foarte greu.

Am vrut să strâng partidul şi să propun ieșirea de la guvernare. Nu m-am aşteptat să nu fie acceptate. Am decis să facem proiecte de lege, să fie dezbătute şi votate în regim de urgenţă. Vom depune şi al treilea proiect cu CASS pentru ucraineni şi lucruri ce ţin de măsurile fiscale, după ce trece sau nu pachetul 2 de CCR.

Orice om normal la cap se gândește că nu își dorește să existe în ţara sa recesiune şi să aibă doar abordări de acest tip. Noi venim cu bună credință pentru relansare. Aștept ca aceasta să fie abordarea. Sunt un om optimist", a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat luni seară, 8 septembrie, că nu este de acord cu eliminarea CASS de la mame şi veterani pentru că, dacă vrem "ca să ne însănătoșim ca ţară, trebuie să facem ordine în finanțele publice, iar un aspect este eliminarea excepțiilor". Bolojan a mai spus că "te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale".

Bolojan nu a fost susținut în lupta sa nici de cei din propriul partid.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 9 septembrie, că proiectul social-democraților prin care se elimină CASS pentru mame şi veteranii de război este corect, şi partidul său îl va susține.

Fenechiu a subliniat faptul că "PNL nu vrea să ia banii mămicilor" şi că a fost vorba despre o eroare în actul normativ pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi care nu a putut fi remediată la momentul respectiv.

"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
Marius Budăi, deputat PSD, a criticat miercuri, 10 septembrie, propunerile privind creșterea vârstei de pensionare, după ce premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai USR au sugerat o astfel...
Liderul care susține că nu e dezamăgit de Ilie Bolojan, după trei luni de guvernare. "Nici el nu are voie să vină și să depună mandatul după 77 de zile"
Liderul care susține că nu e dezamăgit de Ilie Bolojan, după trei luni de guvernare. "Nici el nu are voie să vină și să depună mandatul după 77 de zile"
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat luni, 8 septembrie, că nu este dezamăgit de premierul Ilie Bolojan și a adăugat că acesta a impus o viteză de croazieră mare față de ce știa...
#cass mamici, #Sorin Grindeanu PSD, #ilie bolojan premier , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum incearca Kremlinul sa ascunda prezenta reala a lui Putin. Secretul birourilor identice in care apare dictatorul rus
a1.ro
Tania Budi, in bikini decupat, dupa presupusul "amantlac" cu Gigi Becali! Cum arata vedete
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Am vrut să strâng partidul să ieșim de la guvernare". Grindeanu, furios pe Bolojan din cauza CASS pentru mămici
  2. Procurorul general și șeful DNA, luați din nou în vizor de Nicușor Dan. "Nu sunt deloc mulțumit de ei"
  3. Nicușor Dan crede în răspunsul rapid al NATO în cazul în care România ar păți ca Polonia. "Nu e niciun motiv de îngrijorare"
  4. Machiavelism la guvernare: cine ar putea abandona coaliția – „Ar trebui să ne așteptăm să vedem unul, doi miniștri plecați până la finalul anului”
  5. Coaliția dă în clocot. Nu s-a ajuns la nicio înțelegere pe proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale SURSE
  6. România are nevoie de un proiect de țară, "care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează un deputat PSD. Altfel, avem "reformele cu barda" ale lui Bolojan
  7. "Problema eram eu". Elena Lasconi aruncă în aer scena politică românească. Acuză o lovitură de stat și spune că "aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu"
  8. AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin programul SAFE al UE pentru că dobânda este necunoscută. "Se va adăuga la datoria externă a României"
  9. "PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
  10. Deputații au refuzat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze abuzurile sexuale din universități. "Protejați agresorii sexuali", acuză o deputată

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre