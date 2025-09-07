Șanse ca suprataxarea pensiilor de peste 3.000 de lei să fie eliminată. Ministrul Muncii recunoaște că măsura a fost pentru „deficitul bugetar”

Duminica, 07 Septembrie 2025
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este și trebuie să fie una temporară și nu permanentă.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat la România TV când se poate reveni asupra plafonului peste care să se pună CASS în cazul pensiilor, de la 3.000 de lei la 4.000 de lei. ”Data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este și trebuie să fie una temporară și nu permanentă, pentru că situația cu deficitul bugetar trebuie rezolvată și trebuie să se atenueze acest deficit, încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai fie nevoie de această măsură neplăcută și nedreaptă aș spune”, a spus el.

Ministrul a precizat, despre banii pe care i-au pierdut pensionarii, prin această măsură, că ”sumele erau în primul rând meritate, nici nu contează dacă erau mari sau mici, erau banii oamenilor”. ”Noi am considerat că plafonul trebuie să fie la 4.000 de lei, plafonul peste care să se pună CASS.

Asta ar fi făcut ca peste 790.000 de persoane în plus să nu plătească nici un leu pentru această taxă, însă, din păcate, n-am avut succes. Am încercat cu plafonul ăsta și la indemnizația pentru mame, tot așa în ideea de a proteja pe cei cu venituri reduse, pentru că dintr-o pensie mică, orice taxă este semnificativă, sau dintr-un venit mic”, a menționat Manole.

