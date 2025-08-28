Taxe mai mari, dar servicii nefuncționale. Cardurile naționale de sănătate nu funcționează. Cum beneficiază pacienții de servicii medicale

Guvernul a decis creșterea bugetului Casei Naționale de Sănătate prin extinderea bazei de asigurați și plătitori.

Acum, și pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei plătesc CASS. Și pentru șomeri s-a impus plata asigurărilor de sănătate, dar și pentru coasigurați sau personalul monahal.

De câteva zile, sistemul informatic al CNAS, prin care sunt validate cardurile de sănătate, nu funcționează. Medicii de familie nu pot verifica în timp real calitatea de asigurat și nici valida consultațiile, iar raportările și decontările către Casa de Asigurări sunt întârziate.

Uniunea Patronatelor Independente a Medicilor de Familie avertizează că problemele îngreunează activitatea și întârzie decontările către CNAS.

„În ultimele zile, Sistemul Informatic Unic Integrat înregistrează disfuncționalități semnificative, care fac imposibilă validarea serviciilor medicale și verificarea calității de asigurat”, transmite UPIMF.

Organizația transmite că „această situație îngreunează activitatea furnizorilor de servicii medicale din asistența primară și generează întârzieri în procedurile de raportare și decontare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate”.

Problemele sunt „de natură tehnică și se manifestă la nivelul platformei informatice naționale, independent de activitatea medicilor de familie. Medicii de familie continuă acordarea serviciilor medicale, urmând ca validarea și raportarea acestora să fie realizate ulterior, în conformitate cu reglementările legale. Solicităm intervenția promptă a autorităților responsabile pentru remedierea urgentă a defecțiunilor și pentru asigurarea funcționării continue și predictibile a sistemului informatic, esențial în relația medic–pacient–asigurator”, se mai arată în comunicat.

Ads