Taxe mai mari, dar servicii nefuncționale. Cardurile naționale de sănătate nu funcționează. Cum beneficiază pacienții de servicii medicale

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 13:16
403 citiri
Taxe mai mari, dar servicii nefuncționale. Cardurile naționale de sănătate nu funcționează. Cum beneficiază pacienții de servicii medicale
Card de sănătate FOTO Facebook /Spinal Care Bacau

Guvernul a decis creșterea bugetului Casei Naționale de Sănătate prin extinderea bazei de asigurați și plătitori.

Acum, și pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei plătesc CASS. Și pentru șomeri s-a impus plata asigurărilor de sănătate, dar și pentru coasigurați sau personalul monahal.

De câteva zile, sistemul informatic al CNAS, prin care sunt validate cardurile de sănătate, nu funcționează. Medicii de familie nu pot verifica în timp real calitatea de asigurat și nici valida consultațiile, iar raportările și decontările către Casa de Asigurări sunt întârziate.

Uniunea Patronatelor Independente a Medicilor de Familie avertizează că problemele îngreunează activitatea și întârzie decontările către CNAS.

„În ultimele zile, Sistemul Informatic Unic Integrat înregistrează disfuncționalități semnificative, care fac imposibilă validarea serviciilor medicale și verificarea calității de asigurat”, transmite UPIMF.

Organizația transmite că „această situație îngreunează activitatea furnizorilor de servicii medicale din asistența primară și generează întârzieri în procedurile de raportare și decontare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate”.

Problemele sunt „de natură tehnică și se manifestă la nivelul platformei informatice naționale, independent de activitatea medicilor de familie. Medicii de familie continuă acordarea serviciilor medicale, urmând ca validarea și raportarea acestora să fie realizate ulterior, în conformitate cu reglementările legale. Solicităm intervenția promptă a autorităților responsabile pentru remedierea urgentă a defecțiunilor și pentru asigurarea funcționării continue și predictibile a sistemului informatic, esențial în relația medic–pacient–asigurator”, se mai arată în comunicat.

Premieră medicală. Medicii chinezi au transplantat un plămân de porc la om. Cât timp a funcționat organul
Premieră medicală. Medicii chinezi au transplantat un plămân de porc la om. Cât timp a funcționat organul
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima oară într-un pacient uman aflat în moarte cerebrală, într-un studiu experimental realizat în China, potrivit unui raport...
Medicii nu vor mai putea direcționa pacienții de la stat la privat. Ministrul Sănătății: ”Există o anomalie legislativă”
Medicii nu vor mai putea direcționa pacienții de la stat la privat. Ministrul Sănătății: ”Există o anomalie legislativă”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, 24 august, la Râmnicu Vâlcea, că legislația va fi modificată astfel încât medicii angajați în spitalele publice să-și...
#cass, #card sanatate, #medici, #CNAS , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
  2. Româncă prinsă la furt într-un magazin din Londra. Femeia a luat produse de 350.000 de euro FOTO/VIDEO
  3. Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
  4. Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări
  5. Taxe mai mari, dar servicii nefuncționale. Cardurile naționale de sănătate nu funcționează. Cum beneficiază pacienții de servicii medicale
  6. Târgul de Crăciun din Sibiu vine în întâmpinarea oamenilor, în contextul scumpirilor. Participanții vor putea face grătar în Piața Mare. Ce alte facilități inedite vor mai exista
  7. Circulația metrourilor din București se modifică pe o magistrală importantă. Anunțul Metrorex pentru călători
  8. Cresc tensiunile între Ungaria și Ucraina. Avertismentul Budapestei: „Trebuie să se aștepte la consecințe. Este revoltător”
  9. Cât câștigă personalul Ryanair când depistează pasageri cu bagaje prea mari: ”Veți plăti pentru rucsac. Nu urcați dacă nu încape”
  10. Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor