Bolojan, "lucrat" din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. "A fost o greșeală. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor"

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat marți, 9 septembrie, că proiectul social-democraților prin care se elimină CASS pentru mame și veteranii de război este corect, și partidul său îl va susține.

Fenechiu a subliniat faptul că "PNL nu vrea să ia banii mămicilor" și că a fost vorba despre o eroare în actul normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și care nu a putut fi remediată la momentul respectiv, scrie antena3.ro.

Premierul Bolojan tocmai a declarat, luni seară, 8 septembrie, la TVR, că nu este de acord cu eliminarea CASS de la mame și veterani deoarece, dacă "te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale".

"Eu cred, vă dau un răspuns de principiu: dacă vrem să ne însănătoșim ca țară, unul dintre lucrurile importante este să facem ordine în finanțele publice. Un aspect de ordine în finanțele publice ține de eliminarea scutirilor și excepțiilor. Am ajuns, de exemplu, ca în domeniul asigurărilor de sănătate să plătim pentru 6,3 milioane de oameni, dar să beneficieze 16,5 milioane. Nicăieri un sistem de acest fel, în care aproape o treime plătesc și două treimi beneficiază, nu este sustenabil", a explicat premierul la TVR.

Întrebat în legătură cu proiectul PSD pe această temă, Daniel Fenechiu a afirmat că este un proiect corect.

"E un proiect corect, o să-l susținem. A fost o greșeală, pentru că se lucrează pe repede înainte. A fost sărită povestea asta. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor. A fost o eroare în actul normativ, care n-a mai putut fi remediată în momentul respectiv; a trecut prin asumare și urma să fie corectată.

Dacă discutăm despre mămici, despre veterani de război - da, fără discuție. La restul, cred că trebuie să existe o discuție".

Totuși, liderul senatorilor PNL a spus că premierul are dreptate, dar că întotdeauna există categorii defavorizate, pe care, prin politicile publice, încerci să le ajuți.

"Nu e în regulă ca mămica să plătească CASS în contextul actual. În momentul în care am sta extrem de bine, în contextul în care am avea un șomaj foarte mic, iar salariul mediu din România ar fi în primele trei din Europa - da, atunci ai putea să pui mămica să plătească CASS. (...) S-a ajuns la situația asta din cauza faptului că, în România, erau 6 milioane și ceva de asigurați în sistem și 18 milioane de beneficiari. În momentul acela trebuie să iei niște măsuri și, atunci, începi să extinzi aria celor care contribuie", a conchis Fenechiu.

