Un fost ministru al Muncii cere Guvernului să renunțe la CASS pentru mamele în concediu maternal și pentru veteranii de război

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 14 August 2025, ora 11:06
Deputatul social-democrat Marius Budăi Foto: Facebook/Marius Constantin Budăi

Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, a cerut partenerilor de coaliție să renunțe la aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu maternal și pentru veteranii de război, pe motiv că încasările din aceste taxe sunt neînsemnate.

„11.300 de lei lunar din taxarea veteranilor de război cu CASS! În contextul discuțiilor publice referitoare la Pachetul 2 de măsuri, PSD susține repararea erorii cu aplicarea CASS la ICC (indemnizația de creștere a copilului) pentru mamele gravide, care sunt în perioada de creștere a copilului, precum și taxarea cu CASS a veteranilor de război”, spune Budăi, pe Facebook.

Acesta a precizat că PSD face apel la partenerii de guvernare să accepte modificarea legislației.

„Facem apel la partenerii de coaliție să înțeleagă aceste aspecte și să fie de acord cu rezolvarea lor. Dacă nu, în cel mai scurt timp, vom redacta un proiect de lege pe care îl vom depune în parlament pentru rezolvarea acestor situații”, a mai scris Marius Budăi.

