Veniturile pentru care salariații ar putea fi scutiți de plata CASS. Proiect de lege depus la Parlament

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 11 Noiembrie 2026, ora 10:10
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Veniturile pentru care salariații ar putea fi scutiți de plata CASS. Proiect de lege depus la Parlament
CASS nu s-ar mai plăti dacă trece proiectul FOTO Pixabay

Salariații care obțin venituri suplimentare din chirii, dividende, dobânzi, activități independente sau drepturi de autor ar putea fi scutiți de plata CASS pentru aceste câștiguri, în limita a 120.000 de lei pe an. O propunere legislativă depusă la Senat vizează eliminarea dublei contribuții la sănătate, urmând ca persoanele care depășesc acest plafon să plătească CASS doar pentru suma care trece de pragul stabilit.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în materia contribuției de asigurări sociale de sănătate propune schimbarea modului în care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de către persoanele care au, în același timp, un salariu și alte venituri. Este vorba despre venituri din activități independente, chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor sau alte surse prevăzute de Codul fiscal, arată Antena 3 CNN.

Cum s-ar modifica reglementările actuale

În prezent, un salariat plătește CASS din salariu, angajatorul o reține direct, în fiecare lună. Dacă aceeași persoană mai câștigă bani din alte surse, de exemplu încasează chirie pentru un apartament, primește dividende de la o firmă sau are venituri ca PFA, trebuie să plătească CASS și pe aceste venituri. Contribuția se calculează separat, pe baza veniturilor cumulate, și se declară prin declarația unică depusă la ANAF.

Astfel, persoana plătește contribuția de sănătate de două ori, adică o dată din salariu и încă o dată din veniturile suplimentare.

Proiectul prevede o excepție. Persoanele care au în cursul anului venituri din salarii, pentru care CASS se reține la sursă, nu ar mai datora CASS pentru celelalte venituri, condiția fiind însă ca totalul acestor venituri suplimentare să nu depășească 120.000 de lei pe an.

Dacă pragul este depășit, contribuția se plătește doar pentru suma de peste 120.000 de lei, nu pentru tot venitul. Cota aplicată rămâne cea prevăzută deja de Codul fiscal.

Principalul argument al inițiatorilor este că salariatul are deja calitatea de asigurat în sistemul de sănătate, prin contribuția reținută din salariu. Contribuția suplimentară plătită pe chirii sau dividende nu îi aduce acces la servicii medicale în plus. El primește tot pachetul de bază, ca orice alt asigurat. Așadar, spune inițiatorul proiectului, persoana plătește mai mult fără să primească nimic în schimb.

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