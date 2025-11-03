Tragedie la Castelul Bran. Un turist italian a murit în timpul vizitei pe „tărâmul lui Dracula”

O vizită ce trebuia să fie o experiență de neuitat s-a transformat într-o tragedie la Castelul Bran. Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a murit subit duminică, 2 noiembrie, în timpul turului ghidat, chiar în incinta celebrului castel asociat cu legenda Contelui Dracula.

Bărbatul făcea parte dintr-un grup de turiști veniți din Italia pentru a descoperi una dintre cele mai vizitate atracții turistice din România. Potrivit informațiilor preliminare, acesta suferea de afecțiuni cardiace și ar fi acuzat dureri în zona pieptului. Cu toate acestea, a decis să continue excursia, însă în timpul vizitei i s-a făcut brusc rău și s-a prăbușit, potrivit Biz Brașov.

Martorii au relatat că în grup se aflau și medici, care au încercat imediat să-i acorde primul ajutor. Eforturile de resuscitare au continuat până la sosirea echipajului de ambulanță, dar, în ciuda intervențiilor repetate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Resuscitarea a durat mai bine de 40 de minute, după care echipajul medical a fost nevoit să declare decesul.

În urma incidentului, administrația Castelului Bran a decis suspendarea temporară a accesului turiștilor în incintă, pentru a permite intervenția autorităților.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați în jurul orei 13:30, fiind informați că o persoană a decedat în timp ce vizita domeniul Castelului Bran.

„Față de aspectele semnalate, a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat în zona indicată, unde a fost identificată persoana fără semne vitale, stabilite de către personalul medical. Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale. Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Potrivit primelor concluzii, moartea bărbatului ar fi fost cauzată de un infarct, însă confirmarea oficială va veni doar după efectuarea necropsiei.

