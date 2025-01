Elon Musk, invitat să cumpere un castel din Evul Mediu pentru a-l transforma în hub pentru operațiunile sale din Europa FOTO

Miliardarul american Elon Musk este încurajat de un oraș din Polonia să cumpere un castel din apropiere pe care să îl transforme în sediul central al operațiunilor sale europene, transmite AP.

Primarul din Glogowek, Piotr Bujak, a spus marți, 14 ianuarie, că a postat recent o invitație către Musk pe platforma de social media X și de asemenea a trimis scrisori către companiile lui Musk, în care îl îndeamnă să cumpere castelului din secolul 13.

Nu a fost anunțat un preț concret, iar Musk nu a răspuns, încă, la ofertă.

Piotr Bujak a declarat pentru Associated Press că a văzut în media informații care sugerează că miliardarul american este în căutarea unei clădiri mari în Europa, posibil un castel în Italia, care să funcționeze ca hub pentru operațiunile sale pe bătrânul continent.

Castelul Glogowek din sud-vestul Poloniei are o istorie bogată, care se întinde până în Evul Mediu, servind pentru o scurtă perioadă și drept capitală a Poloniei, în secolul 17. Printre oaspeții castelului se numără și faimosul compozitor Ludwig van Beethoven.

'Castelul are un vibe foarte bun și este o locație perfectă pentru lucruri grozave', a pus Bujak.

Zona din jurul castelului este renumită pentru tradiția sa viticolă.

'Nu ne simțim mai prejos cu nimic față de Toscana. Avem o climă perfectă și acesta este cel mai bun loc de pe Pământ', a spus edilul din Glogowek.

Dear @elonmusk,

European media reports that you are interested in buying a castle. In the attachment I would like to present our offer from Poland. pic.twitter.com/1DLarIjApm