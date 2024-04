Rușii au lovit castelul unui politician pro-Kremlin în atacul de la Odesa. Fostul deputat Serghei Kivalov a fost rănit VIDEO

În atacul ce a avul loc la Odesa ieri, 29 aprilie, o rachetă rusească a lovit castelul politicianului pro-rus Serghei Kivalov, fost membru al Partidului Regiunilor din Ucraina.

Proprietatea era cunoscută în rândul localnicilor dar și turiștilor drept „castelul lui Harry Potter”.

În imaginile postate pe internet, proprietatea lui Kivalov ardea după ce a fost lovită de o rachetă trasă de armata lui Putin. Politicianul însuși a fost rănit de o schijă la coapsa dreaptă.

Lovitura a fost efectuată utilizând balistică cu submuniții cluster.

Autoritățile ucrainene au raportat moartea în atac a cel puţin patru persoane şi rănirea altor 28.

"Trei femei şi un bărbat au fost ucişi. Potrivit unui bilanţ actualizat, 28 de persoane au fost rănite, printre care doi copii (...) şi o femeie însărcinată. Patru răniţi sunt în stare gravă, medicii luptă pentru viaţa lor", a anunţat guvernatorul Oleg Kiper pe Telegram.

Serghei Kivalov este un politician ucrainean, născut în Transnistria, fost deputat și președinte al Comisiei Electorale Centrale în timpul alegerilor prezidențiale din 2004.

În 2020, Serghei Kivalov a candidat pentru funcția de primar al Odessei. În campania sa electorală, el a promis că va proteja populația de limbă rusă.

De asemenea, merită remarcat faptul că, în 2013, Vladimir Putin i-a acordat lui Kivalov medalia Pușkin „pentru marea sa contribuție la conservarea și popularizarea limbii și culturii ruse în străinătate”.

🚨BREAKING: Russian rocket attack on Odesa 🚨

This is a video of Kivalov Estate (known as the “Harry Potter castle”) currently burning.

Two people and a dog were killed as a result of an Iskander with cluster ammunition from the occupiers. Eight more people suffered injuries… pic.twitter.com/8fk9fGRRZw