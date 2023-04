Dezamăgire totală pentru turiștii străini care vizitează Castelul Bran: ”Cea mai proastă destinație. Pierdere de timp și de bani”

Castelul Bran este un adevărat magnet pentru turiștii străini care ajung în România, popularitatea sa fiind construită pe povestea Contelui Dracula. În primele cinci luni ale anului 2022, Castelul Bran a primit un număr total de 205.000 de turişti, dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

De asemenea, Castelul Bran a fost pe primul loc într-un clasament al celor mai căutate atracții din țara noastră, făcut de Google Street View, în 2022. Utilizatori internetului din întreaga lume au fost curioși să vadă cum arată monumentul istoric.

Castelul Bran are peste 6.000 de recenzii pe TripAdvisor, însă nu toate sunt pozitive. Există sute de turiști străini care s-au arătat dezamăgiți în urma vizitei, susținând că se așteptau la cu totul altceva.

”Ce rușine, un loc mult prea comercializat, foarte scump, de abia așteptam să ies de acolo. Stați departe”

”Castelul lui Bran a fost o dezamăgire uriașă, nimic cu adevărat interesant de văzut, în afară de suveniruri neplăcute cu Dracula, care nu arată autentice, unele dintre ele par desprinse dintr-o petrecere de Halloween din școala primară în loc de o atracție turistică istorică. Am văzut o mulțime de lucruri ridicole: canapele relativ noi, portrete ieftine scoase la imprimantă, panouri informative prost făcute. (...) Ai crede că s-ar fi investit mai mulți bani în această atracție pentru a crea o experiență grozavă pentru vizitatorii, dar în schimb totul pare că a fost făcut cu un buget mai mic de 1.000 de euro. Probabil că aglomerația a fost cea mai groaznică parte. Chiar dacă ar fi fost ceva interesant de văzut, nu aveai cum din cauza atâtor persoane într-un spațiu atât de mic. Doamne ferește dacă există vreo problemă de sănătate și siguranță, cum ar fi un incendiu, sau cineva are o urgență medicală. Ceea ce mă face să cred că inspecțiile de sănătate și siguranță nu sunt cu adevărat o preocupare în această țară”

”Am închiriat o mașină din București pentru a vedea castelul. Pierdere de timp. Dacă se află pe lista ta, du-te, fă o fotografie și pleacă. Nu vă deranjați să plătiți cei 40 de lei pentru a intra. Camerele sunt plictisitoare, foarte puține referiri la Dracula și mobilierul era acoperit cu decorațiuni de Halloween”

”În afara faptului că este Castelul lui Dracula, nu merită văzut. Erau atât de mulți oameni, de abia așteptam să ies de acolo”

”Așteptam cu nerăbdare să vizitez castelul Bran, dar, din păcate, visele mele au fost năruite

Întregul tur este dezorganizat. Recomandarea mea este să nu vă irosiți banii”

”Abia așteptam să văd acest loc, dar a fost cea mai mare dezamăgire din călătoria noastră. Am stat la coadă 30 de minute. Tot timpul vizitei am mers în coloană. Nici măcar nu am putut citi informațiile despre castel de pe ziduri pentru că era o mulțime atât de mare de oameni. Iar când am intrat în magazinul cu suveniruri, doamna care lucrează acolo nu ne-a băgat în seamă pentru că vorbea tot timpul la telefon.

La urma urmei, castelul este frumos. Sunt chiar dezamăgit de modul în care se poartă românii cu cea mai populară atracție a lor”

”Cel mai scump loc din Transilvania, cu atât de mulți oameni care vizitează castelul, încât nici măcar nu te poți deplasa între camere (care de fapt au doar niște mobilier vechi).

Cozile de așteptare sunt nesfârșite, chiar și în interiorul castelului.

Arhitectura castelului arată grozav, este și într-o stare destul de bună, dar fiind un loc atât de aglomerat, toată magia se pierde.

Nu recomand.”

”De când eram adolescent, cartea Dracula a lui Bram Stoker și nenumăratele filme făcute după ea mi-au stârnit imaginația. Una dintre primele trei activități din lista mea pentru România a fost vizita la acest castel misterios. Așa că am rezervat un tur din București pentru a vizita castelul, numit în realitate Castelul Bran. Odată ajuns acolo, și pe măsură ce am început să mergem spre castel, fiecare pas pe care îl făceam m-a făcut să mă simt din ce în ce mai dezamăgit. A fost un șoc! Castelul în realitate nu seamănă cu nimic din roman. Nici măcar nu sunt sigur că îl poți numi un castel. Interiorul castelului este chiar mai dezamăgitor decât exteriorul. Acesta este marketingul cel mai bun, ademenind turiștii doar pentru că Bram Stoker a decis să aleagă acest castel în romanul său. De obicei nu scriu nimic cu adevărat negativ, dar acesta mi-a frânt inima și așteptările!”

”Cea mai proastă destinație turistică în care am fost vreodată! Am fost entuziasmat de această locație deoarece toți prietenii mei mi-au recomandat-o! Din exterior, arată uimitor. Am intrat cu un grup mare de turiști și am intrat și ieșit în 30 de minute. Atât de mic este acest castel! Camerele nu aveau mare lucru, camera dedicată lui Dracula era atât de mică și avea foarte puțin de arătat. Dacă nu ești fan Dracula, nu aș recomanda această capcană turistică. N-am văzut o singură persoană ieșind cu zâmbetul pe buze. Am fost în 16 țări și acesta a fost cel mai rău loc vizitat vreodată!”, sunt doar câteva dintre comentariile turiștilor străini.

Pe de altă parte, au fost și turiști străini cărora le-a plăcut experiența.

”Frumos castel. O zi frumoasa petrecuta în Bran. Împrejurimile sunt bine întreținute. Multă istorie. Recomandat!”

”Acest castel este cu siguranță magnific, nu numai la interior, ci și la exterior. Este un loc care merită din toate punctele de vedere”

”Am călătorit din București cu trenul pentru a vizita castelul și a meritat din plin vizita noastră”

”Ceva ce simți că trebuie făcut atunci când vizitezi România. Castelul este interesant și are multe expoziții. Foarte turistic, desigur, dar are priveliști frumoase”, sunt câteva comentarii.