Povestea unuia dintre cele mai fascinante castele din România. Frumusețea și legendele sale atrag anual sute de mii de turiști din întreaga lume

Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai frumoase din România FOTO facebook/Muzeul Castelul Corvinilor

Cu aproximativ 400.000 de turiști anual, Castelul Corvinilor din Hunedoara, una dintre cele mai spectaculoase construcții medievale din România și din Europa de Est, este printre cele mai vizitate obiective turistice românești.

Impunător și învăluit în mister, castelul reușește să captiveze prin frumusețea arhitecturii gotice, dar și prin legendele fascinante care îi dau viață de peste cinci secole. Așa se face că în fiecare an de Halloween, este în topul publicaților internaționale al destinațiilor de vizitat în această perioadă.

Primele fortificații din piatră ridicate la Hunedoara datează din secolul al XIV-lea. Era o construcție elipsoidală, cu ziduri masive din calcar și piatră de râu, ridicate direct pe stânca nativă.

Cele mai mari transformări, făcute de Ioan de Hunedoara

După anul 1440, voievodul Ioan de Hunedoara transformă cetatea într-un castel nobil de inspirație occidentală, adăugând curtine prevăzute cu creneluri, turnuri circulare (precum Turnul Capistrano, Turnul Toboșarilor sau Turnul Buzdugan) și spații de locuit decorate cu detalii gotice rafinate.

Castelul include și o capelă gotică elegantă, precum și două încăperi spectaculoase: Sala Cavalerilor – destinată banchetelor și ceremoniilor – și Sala Dietei, unde se țineau adunările nobililor.

Tot Ioan de Hunedoara adaugă Turnul Nje Boisia (Nu te teme), legat printr-o galerie suspendată de peste 30 de metri – o inovație arhitecturală remarcabilă pentru secolul XV.

Fiul său, Matia Corvin, aduce o notă renascentistă, decorând Aripa Matia cu picturi laice unice în Transilvania. În secolele următoare, Gabriel Bethlen modifică castelul în spiritul epocii baroce, iar în secolul XIX se desfășoară lucrările de restaurare care îi conferă imaginea romantică actuală – cu acoperișuri înalte din țiglă glazurată și turnuri ce par desprinse din povești.

Castelul Corvinilor nu este doar o bijuterie arhitecturală, ci și o veritabilă colecție de legende. Istoria sa bogată a dat naștere unor povești impresionante, transmise din generație în generație.

Legenda Corbului și a inelului de aur

Simbolul familiei Corvinilor – corbul cu un inel de aur în cioc – își are originea într-o poveste romantică. Se spune că Ioan de Hunedoara era fiul nelegitim al regelui Sigismund de Luxemburg și al unei femei frumoase din Țara Hațegului. Regele i-a dăruit mamei sale un inel pentru a-l ajuta pe copil să fie recunoscut la curte. Într-o zi, un corb i-a furat inelul, dar tânărul Ioan l-a doborât cu o săgeată. Impresionat, regele a hotărât ca simbolul familiei să fie corbul cu inelul, derivat din latinescul corvus – simbol al înțelepciunii.

Legenda Fântânii din Castel

Poate cea mai cunoscută dintre legende este cea a fântânii săpate de trei prizonieri turci. Ioan de Hunedoara le-a promis libertatea dacă vor găsi apă. După 15 ani de muncă, au reușit, dar între timp stăpânul murise. Soția sa, Elisabeta Szilágyi, nu a respectat promisiunea și i-a condamnat la moarte. Înainte de execuție, prizonierii au scris pe marginea fântânii cuvintele: „Apă ai, inimă nu”. Inscripția în arabă, tradusă ulterior, confirmă autenticitatea legendei.

Fantomele din castel

Așa cum îi stă bine unei fortărețe medievale, și despre Castelul Corvinilor se spune că ar fi bântuit de fantome. În urmă cu câțiva ani, echipa britanică a documentarului “The Most Haunted” a filmat aici ședințe de spiritism, pretinzând că au intrat în contact cu spiritul unui nobil maghiar din secolul XIII. De atunci, povestea a devenit virală, atrăgând vânători de fantome și curioși din toată lumea.

Vlad Țepeș, prizonierul castelului

Legenda spune că Vlad Țepeș, temutul domnitor al Țării Românești, ar fi fost întemnițat timp de șapte ani în subsolurile castelului. Deși istoricii contrazic această versiune, turiștii continuă să o creadă, iar atmosfera misterioasă a pivnițelor alimentează convingerea că spiritul lui Dracula încă bântuie coridoarele întunecoase.

În incinta castelului se află două camere de tortură, datând din secolul XV. Acolo erau pedepsiți prizonierii și trădătorii, uneori prin metode extrem de crude. Se spune că Ana, soția nobilului Ioan Török, ar fi fost ucisă acolo, acuzată de infidelitate – i s-ar fi bătut un piron în cap. Astăzi, camerele expun instrumente de tortură medievale, menite să redea o parte din atmosfera sumbră a epocii.

Castelul condamnaților la moarte

Sub Sala Cavalerilor, o trapa secretă ducea direct spre temniță. Condamnații erau așezați pe un jilț deasupra trapei; odată deschisă, cădeau în groapa adâncă de cinci metri, unde își găseau sfârșitul. Poarta originală a temniței, supraviețuită incendiului din 1854, se păstrează și astăzi.

O altă poveste înfiorătoare vorbește despre o groapă a leilor, unde prizonierii erau aruncați ca hrană pentru fiare. De asemenea, în curtea castelului ar fi existat un eșafod și un rug de execuție, folosite pentru pedepsirea trădătorilor și vrăjitoarelor.

Astăzi, Castelul Corvinilor rămâne una dintre cele mai vizitate atracții din România. Este o capodoperă a arhitecturii gotice și un loc unde fiecare piatră pare să spună o poveste.

