Fosta atletă considerată ”bărbat” a luat o decizie neașteptată

Autor: Teodor Serban
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:00
472 citiri
Fosta atletă considerată ”bărbat” a luat o decizie neașteptată
Caster Semenya FOTO ESPN

Campioana olimpică la atletism Caster Semenya pune capăt unei bătălii juridice de şapte ani împotriva regulilor de eligibilitate pe criterii de sex în atletism, au declarat joi avocaţii ei, potrivit AP.

Patrick Bracher, avocatul lui Semenya, a precizat într-un e-mail adresat Associated Press că nu va face apel la Curtea Supremă elveţiană, ceea ce era o opţiune şi ceea ce mulţi presupuneau că va fi următorul pas al lui Semenya după decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului.

CEDO a refuzat în iulie să se pronunţe cu privire la posibila discriminare suferită de Caster Semenya, căreia i s-a interzis să concureze din 2018 deoarece refuză să îşi reducă nivelul de testosteron. Cu toate acestea, CEDO a constatat că atleta, dublă campioană olimpică la 800 m, nu a avut parte de un proces echitabil.

„Contestaţia juridică a lui Caster a ajuns la cea mai înaltă instanţă posibilă, cu un rezultat extrem de pozitiv, şi nu va mai fi continuată în aceste circumstanţe”, a scris Bracher.

Semenya este o atletă din Africa de Sud, de două ori medaliată cu aur olimpic la proba de 800 de metri, căreia i s-a interzis să participe la proba sa preferată în cadrul competiţiilor internaţionale majore, precum Jocurile Olimpice şi campionatele mondiale, începând din 2019, deoarece a refuzat să respecte regulile şi să ia medicamente pentru a-şi reduce artificial nivelul hormonilor.

Din 2018, ea a dus lupta juridică împotriva regulilor impuse de organismul de conducere al atletismului mondial, World Athletics, în trei instanţe: cea mai înaltă instanţă pentru sport din Elveţia, Tribunalul Federal Elveţian şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Ea a susţinut că regulile îi încălcau drepturile. A pierdut apelurile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi la Tribunalul Federal Elveţian.

Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în iulie că ea nu a avut parte de un proces echitabil la tribunalul elveţian şi că acesta nu a luat în considerare în mod corespunzător unele dintre argumentele complexe. Acest lucru i-a deschis calea pentru a-şi continua lupta.

Carieră încheiată la apogeu

Semenya era cea mai bună alergătoare de distanţă medie din lume şi era neînvinsă în peste 30 de curse când a fost exclusă. Acum, la 34 de ani, s-a orientat către antrenorat, regulamentele punând efectiv capăt carierei sale.

Ea a fost figura reprezentativă a regulilor extrem de controversate privind eligibilitatea pe criterii de sex în sport, de când a câştigat campionatul mondial în 2009, pe când era adolescentă, şi a fost obligată să se supună unor teste de verificare a sexului. Semenya suferă de una dintre afecţiunile cunoscute sub numele de diferenţe în dezvoltarea sexuală (DSD). Ea are structura cromozomială tipică masculină XY, dar prezintă şi trăsături fizice feminine şi un nivel ridicat de testosteron natural. Afecţiunile DSD sunt denumite uneori afecţiuni intersexuale.

Semenya nu este transgender, deşi cazul ei este adesea asociat cu dezbaterea controversată privind participarea sportivilor transgender la competiţiile feminine. Ea a fost identificată ca femeie la naştere, a crescut ca fată şi s-a identificat întotdeauna ca femeie.

World Athletics afirmă că Semenya şi un număr mic de alţi sportivi DSD din atletismul internaţional au niveluri de testosteron în intervalul masculin, ceea ce le conferă un avantaj nedrept faţă de alte femei, datorită legăturii dintre acest hormon şi masa musculară şi performanţa cardiovasculară.

Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"
Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"
Un caz neobișnuit ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități în România. Mihai Palaghiea, din Salcea, aflat de peste două...
Decizie radicală luată de Paula Badosa, chinuită de accidentări
Decizie radicală luată de Paula Badosa, chinuită de accidentări
Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa a abandonat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Beijing, din cauza unei accidentări, după care și-a anunțat retragerea din tenis până...
#Caster Semenya, #atleta, #barbat, #decizie , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump si-a anuntat planurile, dar a primit rapid o replica taioasa si totul este "in aer"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fosta atletă considerată ”bărbat” a luat o decizie neașteptată
  2. Reacție dură după eșecul Craiovei din Polonia: ”M-am supărat puțin. Mă enervez rar...”
  3. Atacantul lui FCSB n-a mai rezistat: ”Întrebați-l pe domnul Becali!”
  4. Fosta iubită a lui Tsitsipas se umple de bani. Cum a reușit Badosa să pună mâna pe o avere
  5. Dezamăgirea trăită de Răzvan Lucescu. Românul a spus totul după eșecul cu Celta
  6. Gigi Becali, ironizat de presa elvețiană: ”Poate că e atacant în viața reală...”
  7. Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”
  8. FC Barcelona a câștigat dramatic Mondialul Cluburilor. Finală palpitantă cu echipa din Ungaria
  9. "Își bate joc!" Edi Iordănescu, desființat în Polonia
  10. Donald Trump, pus la punct de un oficial FIFA: ”Cu tot respectul...”