Fosta atletă considerată ”bărbat” a luat o decizie neașteptată

Campioana olimpică la atletism Caster Semenya pune capăt unei bătălii juridice de şapte ani împotriva regulilor de eligibilitate pe criterii de sex în atletism, au declarat joi avocaţii ei, potrivit AP.

Patrick Bracher, avocatul lui Semenya, a precizat într-un e-mail adresat Associated Press că nu va face apel la Curtea Supremă elveţiană, ceea ce era o opţiune şi ceea ce mulţi presupuneau că va fi următorul pas al lui Semenya după decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului.

CEDO a refuzat în iulie să se pronunţe cu privire la posibila discriminare suferită de Caster Semenya, căreia i s-a interzis să concureze din 2018 deoarece refuză să îşi reducă nivelul de testosteron. Cu toate acestea, CEDO a constatat că atleta, dublă campioană olimpică la 800 m, nu a avut parte de un proces echitabil.

„Contestaţia juridică a lui Caster a ajuns la cea mai înaltă instanţă posibilă, cu un rezultat extrem de pozitiv, şi nu va mai fi continuată în aceste circumstanţe”, a scris Bracher.

Semenya este o atletă din Africa de Sud, de două ori medaliată cu aur olimpic la proba de 800 de metri, căreia i s-a interzis să participe la proba sa preferată în cadrul competiţiilor internaţionale majore, precum Jocurile Olimpice şi campionatele mondiale, începând din 2019, deoarece a refuzat să respecte regulile şi să ia medicamente pentru a-şi reduce artificial nivelul hormonilor.

Din 2018, ea a dus lupta juridică împotriva regulilor impuse de organismul de conducere al atletismului mondial, World Athletics, în trei instanţe: cea mai înaltă instanţă pentru sport din Elveţia, Tribunalul Federal Elveţian şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Ea a susţinut că regulile îi încălcau drepturile. A pierdut apelurile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi la Tribunalul Federal Elveţian.

Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în iulie că ea nu a avut parte de un proces echitabil la tribunalul elveţian şi că acesta nu a luat în considerare în mod corespunzător unele dintre argumentele complexe. Acest lucru i-a deschis calea pentru a-şi continua lupta.

Carieră încheiată la apogeu

Semenya era cea mai bună alergătoare de distanţă medie din lume şi era neînvinsă în peste 30 de curse când a fost exclusă. Acum, la 34 de ani, s-a orientat către antrenorat, regulamentele punând efectiv capăt carierei sale.

Ea a fost figura reprezentativă a regulilor extrem de controversate privind eligibilitatea pe criterii de sex în sport, de când a câştigat campionatul mondial în 2009, pe când era adolescentă, şi a fost obligată să se supună unor teste de verificare a sexului. Semenya suferă de una dintre afecţiunile cunoscute sub numele de diferenţe în dezvoltarea sexuală (DSD). Ea are structura cromozomială tipică masculină XY, dar prezintă şi trăsături fizice feminine şi un nivel ridicat de testosteron natural. Afecţiunile DSD sunt denumite uneori afecţiuni intersexuale.

Semenya nu este transgender, deşi cazul ei este adesea asociat cu dezbaterea controversată privind participarea sportivilor transgender la competiţiile feminine. Ea a fost identificată ca femeie la naştere, a crescut ca fată şi s-a identificat întotdeauna ca femeie.

World Athletics afirmă că Semenya şi un număr mic de alţi sportivi DSD din atletismul internaţional au niveluri de testosteron în intervalul masculin, ceea ce le conferă un avantaj nedrept faţă de alte femei, datorită legăturii dintre acest hormon şi masa musculară şi performanţa cardiovasculară.

