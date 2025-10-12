Un muncitor a fost în pericol să-și piardă viața după ce a câștigat un milion la loterie. Banii i-au distrus liniștea și sănătatea

Un muncitor britanic în vârstă de 39 de ani, Adam Lopez, a câștigat la loterie un milion de lire sterline, însă această îmbogățire venită pe neașteptate i-a bulversat viața.

Lopez lucra ca șofer pe un motostivuitor, iar suma de un milion de lire a cîștigat-o printr-un loz răzuibil, cumpărat în iulie 2025, informează BBC. Contul lui a crescut brusc de la 12.40 lire sterline la 1,000,012.40 lire sterline.

Imediat după ce s-a văzut cu banii în cont, Lopez și-a dat demisia și a renunțat total la stilul lui de viață cumpătat, ajungând să trăiască - potrivit declarațiilor sale - de parcă s-ar fi aflat într-un „roller-coaster total”.

Dar după trei luni de petreceri non-stop, la data de 10 septembrie, Lopez a ajuns cu o ambulanță la spital, unde s-a constatat că are embolie pulmonară bilaterală. A rămas internat în spital timp de opt zile, iar această perioadă a reprezentat o „trezire la realitate” care i-a oferit prilejul să-și reevalueze prioritățile.

„Mi-am dat demisia, ceea ce nu ar fi trebuit să fac sub nicio formă. Mi-am pierdut ordinea vieții de zi cu zi", a recunoscut fostul mecanic de motostivuitor.

Lopez a admis că sănătatea e mult mai importantă decât averea: „Te uiți la ambele părți ale vieții, pentru că nu contează dacă ai un milion, 100 de milioane, un miliard, un trilion. Când ai ajuns pe patul ambulanței, nimic din toate acestea nu contează”.

Lopez a promis că va renunța la petreceri și că se va concentra asupra sănătății sale, urmând să parcurgă o perioadă de recuperare de șase până la nouă luni.

