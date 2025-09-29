"Cum să fii atât de prost". A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea. Unde a găsit, după 6 luni, biletul care l-a îmbogățit

A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea FOTO X/@kainsider

Un bărbat din Germania a găsit din întâmplare într-una dintre jachetele sale un bilet la loterie cumpărat în urmă cu șase luni, ceea ce i-a permis să încaseze un premiu uriaș de 15,3 milioane de euro, a anunțat luni, 29 septembrie, Lotto Hessen, relatează AFP.

'Am auzit la radio despre căutarea câștigătorului și m-am gândit: cum poate cineva să fie atât de prost încât să nu meargă să încaseze un astfel de premiu?, a spus bărbatul care locuiește în Hesse (vestul Germaniei), citat de un comunicat al companiei.

Filiala loteriei îl căuta pe misteriosul câștigător de șase luni, afișând chiar și anunțuri în punctele de vânzare.

El nu știa că deține combinația câștigătoare, cu numărul suplimentar, scris pe biletul de casierie, care se afla din martie anul trecut în buzunarul unei jachete uitate în dulapul familiei.

A găsit biletul săptămâna trecută și a descoperit că era norocosul câștigător.

În ceea ce privește suma, aceasta va fi folosită pentru achiziționarea unei canapele noi și pentru întreținerea copiilor cuplului, potrivit comunicatului, care nu precizează alte proiecte ale norocosului câștigător.

Acest eveniment neobișnuit a făcut înconjurul presei germane, în timp ce majoritatea câștigătorilor contactează, în general, compania în termen de două săptămâni de la extragere, a explicat compania presei în momentul în care se efectuau căutări.

