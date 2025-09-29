"Cum să fii atât de prost". A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea. Unde a găsit, după 6 luni, biletul care l-a îmbogățit

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 21:25
1068 citiri
"Cum să fii atât de prost". A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea. Unde a găsit, după 6 luni, biletul care l-a îmbogățit
A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea FOTO X/@kainsider

Un bărbat din Germania a găsit din întâmplare într-una dintre jachetele sale un bilet la loterie cumpărat în urmă cu șase luni, ceea ce i-a permis să încaseze un premiu uriaș de 15,3 milioane de euro, a anunțat luni, 29 septembrie, Lotto Hessen, relatează AFP.

'Am auzit la radio despre căutarea câștigătorului și m-am gândit: cum poate cineva să fie atât de prost încât să nu meargă să încaseze un astfel de premiu?, a spus bărbatul care locuiește în Hesse (vestul Germaniei), citat de un comunicat al companiei.

Filiala loteriei îl căuta pe misteriosul câștigător de șase luni, afișând chiar și anunțuri în punctele de vânzare.

El nu știa că deține combinația câștigătoare, cu numărul suplimentar, scris pe biletul de casierie, care se afla din martie anul trecut în buzunarul unei jachete uitate în dulapul familiei.

A găsit biletul săptămâna trecută și a descoperit că era norocosul câștigător.

În ceea ce privește suma, aceasta va fi folosită pentru achiziționarea unei canapele noi și pentru întreținerea copiilor cuplului, potrivit comunicatului, care nu precizează alte proiecte ale norocosului câștigător.

Acest eveniment neobișnuit a făcut înconjurul presei germane, în timp ce majoritatea câștigătorilor contactează, în general, compania în termen de două săptămâni de la extragere, a explicat compania presei în momentul în care se efectuau căutări.

Cum vrea o companie auto germană să facă inutilă mașina personală. Autovehiculele electrice cu șofer la distanță intră pe piața europeană
Cum vrea o companie auto germană să facă inutilă mașina personală. Autovehiculele electrice cu șofer la distanță intră pe piața europeană
O firmă germană de condus de la distanță speră să facă proprietatea privată asupra mașinilor inutilă. Germania va permite folosirea mașinilor de închiriat controlate de la distanță...
AfD revendică drept victorie pierderea sediului de la Berlin. „Adversarii noștri nu ne pot încolți prin dezbateri politice sau atacuri judiciare”
AfD revendică drept victorie pierderea sediului de la Berlin. „Adversarii noștri nu ne pot încolți prin dezbateri politice sau atacuri judiciare”
Justiţia germană ordonă vineri, 26 septembrie, Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreaptă) să-şi părăsească în 2026 sediul naţional de la Berlin, dând astfel câştig...
#castigator loterie, #Germania, #bilet loto pierdut, #bilet loto gasit , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A plecat, dar parcă s-ar întoarce. Călin Georgescu are planuri mari dacă revine în politică. "Facem leul egal cu lira sterlină"
  2. Palmă dureroasă primită de Simion de la Călin Georgescu. Fostul candidat la președinția României nu-l consideră partenerul său pe liderul AUR. "Protejat. Eu așa am spus"
  3. "Cum să fii atât de prost". A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea. Unde a găsit, după 6 luni, biletul care l-a îmbogățit
  4. Comunismul a eșuat. Cuba se confruntă cu o criză socială profundă. Foametea și lipsa locuințelor se accentuează
  5. Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj
  6. Cel mai nou și mai mare portavion face China și mai periculoasă și capabilă să lovească oriunde pe glob. Are totuși un punct slab VIDEO
  7. Energia viitorului se ascunde sub apă: sfere uriașe de beton, transformate în „baterii” pe fundul oceanului
  8. Ucraina va mai primi un tip de avion occidental, după F-16 și Mirage
  9. Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București lansează al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH
  10. Războiul mediatic dintre Kiev și Budapesta. Ungaria blochează 12 site-uri ucrainene

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la