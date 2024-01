Tânărul care își face griji că nu a declarat banii obținuți din live-uri pe TikTok. "Cum de faci atâta?"

Mulți tineri sunt atrași de mirajul influencerilor care câștigă sume uriașe de bani de pe rețelele de socializare, iar unii încearcă să le urmeze exemplul.

Este cazul unui tânăr care face live-uri pe TikTok și înregistrează câștiguri lunare. Acesta nu a declarat banii obținuți astfel, iar acum își face griji pentru viitoare probleme, după cum a relatat pe Facebook.

"De 5 luni fac live pe TikTok și câștig bani din asta, undeva la 3500-4000 de lei pe lună. Momentan nu am declarat nimic la stat, nici nu știu care ar fi procedura. Sunt persoane care îmi zic că e venit mic și nu am ce să pățesc dacă nu declar, dar totodată sunt și persoane care îmi zic că ar trebui să îl declar, pentru că altfel o să am probleme în timp.

Care este venitul maxim pe care îl pot face lunar/anual fără să declar la stat? Menționez că sunt la facultate și nu am un job stabil din cauza că îmi mai ajut și părinții cu treburi la țară (am menționat asta în caz că mi-ar zice cineva să mă duc la muncă). Mă poate lămuri cineva cu privire asupra acestui aspect?, a întrebat acesta pe grupul Avocatul online.

"Toate veniturile trebuie declarate"

În comentarii, unii se declară împotriva taxelor, alții îi explică ce are de făcut. Nu sunt puțini cei care îl invidiază și vor să învețe să câștige la rândul lor bani din astfel de activități.

"La cât de impertinent și nepăsător e statul față de noi, nici nu ar trebui să declari, dar asta nu e corect dpdv legal. Aștept cu nerăbdare răspunsul unui specialist."

"Nu există prag sub care puteți să nu declarați, toate veniturile trebuie declarate."

"Dacă depășești 600 lei, deja ai obligația să îi declari - 10% din sumă, dacă depășești 6 salarii minime pe economie, achiți încă - 10% CASS."

"O să te lase câțiva ani în pace și o să primești după aceea somație"

"Eu plătesc impozit și pentru 600 lei venit dintr-un spațiu mic închiriat, deci nu contează suma."

"Stai liniștit, ai de plătit impozit 10%. Cass10% și cas. Și dacă nu o faci, o să te lase câțiva ani în pace și o să primești după aceea somație, să plătești tot, plus penalități și dobânzi la penalități, statul român nu rămâne dator."

"3500-4000 e cam salariu net, mediu pe economie. Mergi la administrația financiară și te învață ei ce ai cum."

"Eu zic să declarați veniturile și să plătiți CASS până nu se autosesizează ANAF."

"Îți zic eu ce să faci, după ce mă înveți și pe mine!"

"De ce să dai la stat?"

"Păi în primul rând îți trebuie dovada plăților pe cont. Mergi la Anaf și acolo îți vor spune dată limită pentru a declara veniturile, dacă nu mă înșel dată limită este luna 25 Mai, pentru anul fiscal (anul 2023 - plătești în 2024)."

"Trebuie să depui declarația unică 212, anual și să plătești ceea ce se calculează, caută pe site la ANAF, în funcție de venit vei plăți sănătate și impozit, e bine să o depui, altfel vei plăți dobânzi și penalități pentru nedeclarare, cât și pentru întârzierea depunerii declarației."

"Eu nu înțeleg de ce să dai la stat? Că nu furi de ce? Ei numai bani știu să ia de la oameni de dat nu numai taxe și taxe! Ce nu e adevărat? Ne-ar lua și aerul pe care-l respirăm, dar de la parlamentari de ce nu ia, că-s plini de bani și încă mai vor, că nu se satură!"

"Nu știu să vă răspund! Dar vreau să îmi declar veniturile pe ultimele 5 luni pentru că am văzut multe persoane cărora li s-au pus multe taxe, au trebuit să plătească chiar și dobânzi din cauză că nu au declarat", a răspuns autorul postării.

"Du-te în SUA și spune că nu vrei să plătești taxe"

"Depune declarația și declară! Se fac controale, am pe cineva care a fost chemat la poliție! Chiar și banca va poate întreba despre aceste venituri!"

"Pentru că în orice țară ai trăi, trebuie să respecți legea. Du-te în SUA și spune că nu vrei să plătești taxe...sau Germania."

"Dacă îi bagi pe cont Revolut nu îți sunt depistați pe cont ... Încă nu se pot atinge de PayPal sau Revolut, dar dacă îi bagi pe cont bancar o să se autosesizeze și vei plăti din urmă și parcă și amendă."

"Poate ne spui cum reușești să faci banii ăștia pe TikTok"

"Dacă mă înveți și pe mine ce să fac să câștig bani, vin cu idei."

"Păi la banii aceștia mai merită să muncești din greu să te trezești cu noaptea în cap să mai faci poate ture de noapte sau să te bată patronul la cap!

Eu zic să ne apucăm toți de TikTok asta dacă nu-l vor interzice și în România cum se aude."

"Poate ne spui și nou cum reușești să faci banii ăștia pe TikTok. Nu de alta, dar am și eu două fete studente și mă cam rup cheltuielile."

"Vrem să te urmărim și noi. Te ajutăm să faci și mai mulți bani. Lasă contul."