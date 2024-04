Mulți români sunt curioși de unde au alții bani după ce îi văd etalându-se în vacanțe exotice sau în mașini scumpe. Unii sunt convinși că la mijloc este ceva necurat.

Alții vor să afle cum ar putea ajunge să câștige atâția bani. Este teme de discuție lansată de o tânără în mediul online. Aceasta a descris mai întâi situația ei actuală.

"Mereu am considerat că munca depusă vorbește în numele meu"

"Bună, recent m-am mutat înapoi la părinți în Constanța, după ce am stat 7 ani în București și... parcă am intrat într-o altă lume.

Povestea mea pe scurt: Am terminat facultatea și masterul de Biologie în București, am lucrat în Laboratoare medicale până m-am hotărât că vreau să fac ceva mai mult cu viața mea și, susținută de partener, am făcut reconversie profesională - am devenit acreditată în intermediere de asigurări.

Începutul într-un nou domeniu este mereu mai greoi, dar în cele din urmă am ajuns pe linia de plutire, să zicem...prietenii din București mi-au devenit clienți și începeam să dezvolt o "piață" făcând o treabă bună și fiind implicată în această activitate integrată. Nu am avut niciodată "talent" la vrăjeală, mereu am considerat că munca depusă vorbește în numele meu și oamenii apreciază asta mai mult. Deci nu sunt "vânzătoare" prea bună."

Ads

"Mă întreb ce pot face în continuare"

Tânăra a povestit că trece printr-un moment de criză și a ajuns în situația în care trebuie să o ia de la zero.

"Partenerul meu a plecat dintre noi foarte brusc, într-un accident stupid, și astfel am rămas fără tot ce aveam mai de preț, fără iubirea lui și cel mai mare sprijin din viața asta (emoțional, rațional, financiar, practic tot). Nu am mai suportat să stau în București și din cauza depresiei a trebuit să NU stau singură, ci să mă mut înapoi la ai mei în Constanța. Am luat o pauză de la activitatea de intermediar în asigurări/consultant și acum mă întreb ce pot face în continuare...

În Constanța nu prea mai cunosc oameni, prietenii mei sunt plecați în alte părți și astfel sunt în mare parte singură. Oportunități de socializare nu prea sunt pe aici. Deci.. Trebuie să mă angajez și să o iau practic de la 0, întrucât nu mă pot întoarce în laboratoarele medicale, să lucrez în ture de câte 12 ore, să stau cu mâinile în materie fecală căutând în Coproparazitologice și la final de lună să primesc salariu sub 5.000 lei, având și studii superioare finalizate cu brio. Partenerul meu nu ar fi vrut asta pentru mine. Dar nici că intermediar nu merge treaba în acest moment și am nevoie de venituri ca să mă pot susține."

Ads

"Cu ce se ocupă acești oameni în Constanța?"

Aceasta s-a referit la oamenii pe care îi vede prin Constanța în cafenele le ore la care alții sunt serviciu și se întreabă cu ce se ocupă, dornică să muncească și să se implice într-o afacere.

"Tot văd oameni pe la cafenele, la ore neașteptate în zilele lucrătoare, coborând din mașini mișto (de multe ori nu arată a bombardieri) și mă întreb ce pot face ca să ajung și eu în cercurile lor sociale la un moment dat, prin muncă. Aș face o treabă bună ca asistenta unui om de afaceri și m-aș implica în business pe viitor. Aveți idee cu ce se ocupă acești oameni în Constanța? Este ceva ce pot face și eu? Sunt dispusă să mai fac un master și ceva cursuri de specializare extra, dar nu știu exact ce este mai bine acum, pe ce domeniu și cum se caută.

Nu "navigator". Asta nu fac.

Nu știu dacă am nimerit bine să îmi scriu povestea aici, dar sper la ce e mai bun și la niște sfaturi cât de cât utile. Mulțumesc frumos!", a scris aceasta pe Reddit.

Ads

"O parte dintre ei sunt machedoni, care au fel de fel de afaceri"

În comentarii unii au încurajat-o, alții s-au referit la activitățile celor care au timp liber.

"Ei nu lucrează, ei fac bani."

"Constanța, oraș și litoral, e unul dintre polii României pentru "investiții imobiliare" adică spălări de bani ai evazioniștilor, ai țeparilor, hoților, mafioților, politicienilor, serviciilor etc.

Este unul dintre locurile alea unde realitatea României este denaturată la extrem până când apar unii care iau jumătate de bloc sau unul întreg cash."

"O parte dintre ei sunt machedoni, care au fel de fel de afaceri în desfășurare de la agricultură până la imobiliare, alții sunt navigatori care sunt momentan acasă din voiaj, IT-iști care lucrează remote. Posibilitățile sunt destule, unii au muncit pe bune pentru ce au acum, dar au avut și noroc să aibă șansă se dezvolte. Știu și eu că "vorba multă sărăcia omului", dar câteodată trebuie să știi cum să te vinzi sau să ai puțină "vrăjeală" ca să ajungi la oamenii care trebuie. Cam pe asta se bazează networking ul".

Ads

"Mafioți și interlopi în general"

Alții cred că este vorba de afaceri necurate.

"Oamenii aia “mișto” sunt proxeneți, tunari imobiliari, dealeri de droguri, mafioți și interlopi în general, plus copiii și amantele acestora. Nu au ei timp de joburi."

"Care ziceți că se pot face bani în România din bussiness înseamnă că nu ați făcut bussines în România deloc. Bani din bussines în România se fac ori având contracte cu statul ori făcând evaziune fiscală. În rest, 90% din firme dau faliment sau se zbat la limită fără prea mare profit. Mai întrebați în stânga și dreapta nu trebuie să mă credeți pe cuvânt."

Cineva s-a referit și la afaceri cinstite din care se câștigă bine.

"Cunosc astfel de oameni în Constanța. Au o firmă către care șantierul Medgidia, subcontractează proiectele de instalații sanitare pentru vapoare. În esență, trage țevi și montează echipamente pentru toalete și bucătării pe nave. Face bani și din proiectare, și manoperă, și import de piese specializate. Altul renovează clădiri monument istoric (e unul din puținii ingineri acreditați în așa ceva), dar este și contractor general în construcții. Iar o altă, turism și noroc chior să fi moștenit niște terenuri la sud de Năvodari unde cândva nu era nimic, dar acum e cartier de blocuri”.

Ads