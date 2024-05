Românii care au salarii mici nu mai fac față cheltuielilor, însă și cei care câștigă decent se plâng de aceeași problemă.

O tânără mamă a relatat situația financiară a familiei sale, menționând că veniturile ajung la 3.000 de euro. Cu toate acestea, banii se termină până la finalul lunii.

"Rămânem de la lună la lună fără bani"

"Cum aș putea gestiona veniturile familiei, pentru a putea face economii?

Venitul nostru este de 3000 €, gătesc la fiecare 2 zile, cumpărături facem o dată pe săptămână și în timpul săptămânii dacă îmi lipsește ceva.

De ieșit ieșim doar duminică, cu copilul în parc și atât ...

Deși pun jumătate din salariu deoparte se întâmplă ceva în luna respectivă și trebuie să îi cheltuim ...(Ba se strică mașina, ba avem nevoie la dentist, ba are nevoie cineva de bani împrumut).

Și așa se duc banii și rămânem de la luna la luna fără bani.

Ca vicii ... Doar soțul fumează și își mai cumpără bere când facem cumpărături, atât ...

Mi-ar fi de mare ajutor un sfat de la dumneavoastră.

Am 25 de ani și sunt la început de drum (soție, mamă)", a scris aceasta pe grupul Trucuri în gospodărie.

"Dacă însumați totul o să aveți surpriză"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unora suma li se pare generoasă, iar pentru aceștia e de neînțeles că femeia nu reușește să pună bani deoparte.

Alții cred că în realitate, raportat la actualele prețuri, situația nu e chiar cum pare.

"3000 euro și nu vă ajung?! Ori aveți o problema în a cheltui aiurea, ori ați făcut o postare din lipsă de ocupație, pentru amuzament."

"Nu este doamnă o postare aiurea ...chiar am nevoie de ajutor să înțeleg ce să întâmplă

Eu cred că cineva ne-a făcut ceva să nu mai avem noroc de bani că nu îmi explic", a răspuns autoarea postării.

"3.000€ înseamnă în jur de 15.000 de lei, pentru familii moderne, care nu vor să mănânce doar cartofi toată luna este o sumă ok, dar nimic de lăfăială. În București o creșă privată costă minimum 3000 de lei/lună, mâncare, haine, transport, nevoile copilului, mici ieșiri, călătorii, chirie/ credit bancar pentru casă, întreținere, electricitate, diverse alte facturi, dacă însumați totul o să aveți surpriză că trece de 15.000 lei lejer în unele luni. Dacă citiți despre inflația cu care ne confruntăm la ora actuală o să înțelegeți de ce acești bani mulți (cum îi vedeți dvs.) nu mai au deloc valoarea pe care o percepeți."

"Faceți un depozit de economii la banca unde aveți cardul"

Alții îi oferă soluții concrete.

"Faceți un depozit de economii la banca unde aveți cardul, iar când aveți mai mulți bani pe card îi transferați în contul de economii. Așa, în subconștient știți că nu mai aveți bani de cheltuit, dacă îi lăsați pe card e cum i-ați avea în portofel (buni de cheltuială). Dacă vă cere careva un împrumut le spuneți că nu aveți, ceea ce e adevărat."

"Eu sunt în România, deci câștig în ron lucrăm amândoi! De doi ani mi-am făcut la o bancă două depozite bancare a câte 200 ron fiecare nu îmi permit mai mult (3 ani nu ai acces la bani deloc). Doar așa se poate economisi, în rest nu văd cum! Evitați să mai dați împrumut, vă dați sporul casei"

"Nu înțeleg! Sunt familii cu 2, 3, 4 copii, și trăiesc cu 3000 de roni pe lună, și nu se vaită, iar tu, vii și ne întrebi cum să trăiești cu 3.000 €? Întreabă și tu GOOGLE-ul poate știe el să-ți răspundă! Și apropo ...explicația, că vai 25 de ani, nu e o motivare!"

"Metoda 50, 30, 20.

20% se pun deoparte și nu vă atingeți de ei. 30% pentru cheltuieli imprevizibile: mașină, medicamente etc. 50% banii voștri pe lună. Încercați să nu vă mai bazați decât pe acei 50%. Succes!"

"Nu mai dați bani împrumut"

"Nu mai dați bani împrumut și eliminați cam tot ce credeți că e în plus pe lista de cumpărături. Reduceți cantitatea de alimente pentru a evita risipa. Din 3000 de euro ar trebui să economisiți jumătate și în 10 ani va faceți casă."

"Deci câștigați 15.000 lei (rotund). Pune 5000 de lei deoparte din start (în Euro). Apoi din cei 10.000 lei te organizezi. Bineînțeles că dacă nu va cumpărați numai haine de firmă sau haine săptămânal poți pune și 7000 de lei deoparte.Totul ține de voi."

"Nu știu în ce țară stați, dar faceți un cont de economii (de obicei îl puteți deschide direct din aplicația băncii) unde vă transferați în fiecare lună o sumă de bani direct când intră salariul. Acei bani îi considerați inexistenți și nu umblați la ei doamne ferește decât în cel mai rău caz de nevoie urgentă. Să vedeți cum strângeți, nu puneți jumate de salariu că ceilalți n-o să vă ajungă, puneți gen un sfert."

"Nu te vei descurca nici din 4.000 de euro"

"Fără supărare, dacă nu te descurci din 3000 euro nu te vei descurca nici din 4000 de euro. Undeva îți scăpa de sub control cât cheltuiești, mărunțișuri pe care nu le iei în calcul, adunate pe o lună, e o sumă.

Regândește planul de cumpărături. Pune pe hârtie și vezi o lună cum ieși la sfârșit. (dacă ai chirie + rate la bancă de plătit atunci asta e! Nu au cum să-ți ajungă.)"

"Din câte știu eu, se spunea că este bine să pui maxim 33% pentru economii. 33% obligații și 33 % distracții - concedii. Deși nu știu câți își pot permite să dea 1/3 din salariu pentru distracție.

Mie nu îmi reușește lună fără datorii. Deși nu cumpăr telefoane nici scumpe și nici des, deci n-am rate la mobil, am abonament de 2 euro de la DIGI, nu am TV, nu plătesc cablu etc. Însă ma rupe farmacia, lunar între 300 și 500 lei, și nici așa nu îmi permit să le iau pe toate. Nu bem, nu fumam. Și ieșim în oraș la un film teatru sau cu prietenii de maxim 4 ori pe lună, și nu mergem la chestii scumpe. Și cu toate astea nu ne ajung banii.

Și da, știu oameni cu mai puțini bani decât mine, care preferă să dea bani pe aur sau telefoane scumpe, decât pe medicamente sau să plătească un curs sau o excursie pentru copil”.

