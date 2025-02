Baraj construit de castori în doar două zile. Autoritățile încă cereau autorizații. „Natura și-a urmat cursul” FOTO

Caz ieșit din comun în Cehia. Mai mulți castori au construit în doar două zile un baraj pentru care autoritățile încă așteptau autorizații.

Construcția din regiunea Brdy a devenit imediat celebră, iar oamenii fac acum glume pe seama birocrației și a administrației publice, potrivit Radio Prague International.

Se pare că autoritățile locale au reușit în acest mod să economisească și 30 de milioane de coroane, mai exact 1,2 milioane de euro.

In Czechia beavers built a dam in 2 days, which local authorities had been planning for 7 years

The animals saved the administration $1.2 million.

A project to restore wetlands in the Brdy Landscape Park had been in development since 2018. Over the years, the administration…