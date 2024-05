Închisoare pe viață pentru "fabricantul de eunuci". Ce pedeapsă a primit românul implicat în rețeaua internațională de castrare și canibalism

Mai mulți bărbați implicați într-o rețea internațională de castrare au primit condamnări la închisoare în Marea Britanie, în timp ce liderul grupului, Marius Gustavson, a fost condamnat la închisoare pe viață. Norvegianul a strâns sute de mii de euro de la clienți dispuși plătească pentru o transmisie video online live cu castrări și amputări pentru cei care au acest fetiș. Printre cei condamnați se află și un român.

Marius Gustavson, liderul rețelei de „modificare extremă a corpului”, un norvegian în vârstă de 46 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață de magistrații britanici. Chiar și cu bună purtare, liderul mișcării de castrare va petrece cel puțin 22 de ani în închisoare.

Operațiunile de castrare, care au inclus tăierea unui penis cu un cuțit de bucătărie și îndepărtarea de testicule, au fost transmise online live pentru clienți care erau dispuși să plătească până la 100 lire sterline (116 euro) pentru acces VIP. Câștigurile totale obținute au ajuns la aproape 350.000 euro.

„Materialul video încărcat online era foarte explicit și disponibil clienților plătitori care cu siguranță îl urmăreau pentru satisfacția sexuală proprie. Era o operațiune la scară largă, periculoasă și extrem de tulburătoare”, a explicat unul dintre judecătorii de la Old Bailey, citat de The Guardian.

Românul implicat în caz, pe nume Ion Ciucur, angajat al unui hotel din Gretna Green, Scoția, a fost condamnat pentru că a facilitat două castrări (îndepărtarea testiculelor) prin utilizarea unor cleme metalice.

Ads

Marius Gustavson voia să fie mutilat

Divorțul după 11 ani de căsătorie ar fi fost momentul în care Marius Gustavson a devenit obsedat de a deveni „arhitectulul propriului corp”, potrivit avocatului său, citat de BBC.

În afară de automutilarea lui Gustavson, care l-a făcut să ajungă la spital după ce i-a fost tăiat penisul, apoi după amputarea unui picior, alte 13 persoane au fost castrate de-a lungul existenței rețelei.

Canibalism cu „salată de testicule”

La proces, procurorii au susținut că există dovezi clare de canibalism în urma mutilărilor. Gustavson a fost acuzat că a gătit și consumat testicule sub forma unui „platou de salată aranjat în mod artistic”.

Ads

Magistrații britanici au primit și dovezi cum că Gustavson ar fi păstrat organe genitale tăiate într-un frigider și chiar că ar fi vândut părți amputate din corpul uman.

Procedurile de castrare și amputare au fost filmate la început cu cuțite de bucătărie, dar de-a lungul timpului s-a trecut la scalpele chirurgicale și la tehnici profesionale de filmare.

Câți ani de închisoare a primit românul care castra cu cleme

După ce liderul rețelei a fost condamnat la închisoare pe viață, și alti membri britanici ai rețelei au primit pedepse de la aproximativ 4 până la 12 ani, iar singura pedeapsă cu suspendare a fost primită de un acuzat care i-a tăiat parțial un sfârc lui Marius Gustavson în 2019 cu un scalpel.

5 ani și 8 luni a primit londonezul în vârstă de 36 ani Damien Byrnes, care i-a tăiat penisul lui Gustavson în 2017 cu un cuțit de bucătărie, operațiune transmisă live online pentru cei dispuși să plătească.

Jacob Crimi-Appleby (23 ani), care a înghețat unul dintre picioarele lui Gustavson, situație care a dus la amputarea acestuia în 2019, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare.

Ads

Cetățeanul român Ion Ciucur, în vârstă de 30 de ani, a primit o pedeapsă de 5 ani și 8 luni de închisoare, după implicarea sa în două operațiuni de castrare, efectuate cu cleme metalice.

Castrarea ca fetiș sexual

Fetișul castrării întâlnit la unii bărbați nu trebuie confundat cu tranziția de gen a persoanelor transgender. Cei interesați de această procedură vor să renunțe la o parte sau la toate organele genitale, dar se identifică în continuare drept bărbați. Fanteziile extreme de emasculare au castrarea ca punct final, iar mulți dintre cei care sunt obsedați de asta sunt frustrați de lipsa acceptului medical pentru această procedură.

Obsesia castrării este veche de mii de ani și este menționată chiar în Biblie, în Matei 19:1-12, citat de biblegateway.com, unde această procedură ține de puritatea autoimpusă pentru a ajunge în rai.

„Există eunuci care s-au născut aşa din pântecele mamei lor, există eunuci care au fost făcuţi eunuci de către oameni şi există eunuci care s-au făcut eunuci de dragul Împărăţiei Cerurilor. Cel ce poate să primească cuvântul acesta, să-l primească!”, ar fi spus Isus, potrivit Noii Traduceri a Bibliei în Limba Română, Copyright 2006 by Biblica, Inc.®

Ads

Sporus Meijs, inginerul francez care s-a castrat voluntar

Uneori persoanele cele mai atrase de modificarea radicală a corpului sunt interesate și de castrare. Sporus Meijs, un inginer francez în vârstă de 54 de ani, a considerat castrarea (îndepărtarea testiculelor) drept unul dintre pașii finali pentru transformarea completă a corpului său, acoperit aproape complet de tatuaje.

Sporus se auto-intitulează în profilul de Instagram drept „sclav eunuc deținut, fotomodel și actor de filme pentru adulți” și a explicat motivele pentru care a trecut prin această transformare.

„Ca adolescent, am fost fascinat de tot ce privea ritualurile tribale, tatuajele și modificările corpului și am descoperit bărbații care nu aveau organe sexuale, eunucii. Când am citit despre un băiat care a fost castrat, asta a trezit ceva în mine. Mi-am dat seama că acest lucru este posibil și nu este doar o amintire din trecut, și asta mi-a rămas în minte de atunci (...) Nu mi-a plăcut niciodată corpul meu așa cum era, eram nesigur cu privire la mine și sexualitatea mea, ca orice adolescent, dar dincolo de asta simțeam că ceva nu este în regulă (...) Am simțit dintotdeauna nevoia să-mi transform corpul și dorința irezistibilă de a deveni eunuc. Consider că asta a fost identitatea mea de gen de la început (...) Sunt foarte fericit cu corpul meu așa cum este acum”, a mărturisit Sporus Meijs, citat de mediadrumworld.com.

„Nu intenționez să devin mai feminin, asta ar fi dificil la cum arăt. Oamenii nu-și dau seama că există un spectru întreg între 100% femeie și 100% bărbat”, a explicat Sporus Meijs.

Ads