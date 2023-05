Leguma cât un bob de strugure care arată ca un pepene. Costul răsadul adaptat în România ce se cultivă foarte ușor

Leguma care are aspect de pepene, mărimea unui bob de strugure, gust acrișor și proprietăți anticancerigene provine din America Centrală și este cultivată în Africa, Asia, Europa și America de Nord.

De anul acesta și legumicultorii din România pot cultiva castravetele mexican, Melothria scabra Naudin, un soi care care câștigă an de an popularitate în rândul specialiștilor, și care a fost aclimatizat la Stațiunea de Cercetare Legumicolă Buzău sub denumirea de castravetele ”Victor”.

Castravetele mexican este recunoscut datorită gustului și beneficiilor pe care le are pentru organism.

”Cercetări preliminare sugerează proprietăți antidiabetice și hipoglicemiante ale cucamelonului (Govindula și colab., 2019). De asemenea, în Melothria scabra au fost determinate concentrații mari de arginină și citrulină, care sunt cunoscute ca având proprietăți anticancerigene. Citrulina care este un precursor al aminoacidului arginina, este adesea utilizată pentru a îmbunătăți performanța musculară și recuperarea, reducând starea de oboseală.

Din punct de vedere al utilitatii farmacologice și medicinale cercetări recente indică activitate antioxidantă a extractelor din această plantă (Kamaruddin si colab., 2021)”, spun cercetătorii buzoieni, potrivit sansanews.ro.

Fructul cu aspectul unui pepene miniatural, are o lungime medie de aproximativ 3 cm și o greutate medie de 3.5 g. Este neted și are culoarea de bază a epidermei la maturitate de consum verde deschis, cu dungi verde închis.

Castravetele mexican are un gust asemănător cu cel al tradiționalului castravete, doar că ușor mai acru, un fel de combinație dintre castravetele obișnuit și lămâie.

”Fructul, la interior are aspect de castravete și un gust ușor acrișor, foarte plăcut. Castraveții mexicani pot fi consumați exact ca și castraveții obișnuiți, atât în stare proaspătă, în salate sau murați, având un gust rafinat, foarte plăcut”, au explicat cercetătorii de la Stațiunea Legumicolă Buzău.

În plus, castravetele mexican se cultivă foarte ușor, fiind o plantă care s-a adaptat foarte bine la clima și solul din România.

”Amenințarea schimbărilor climatice face mai dificilă cultivarea multor specii în moduri tradiționale, iar cucamelonul reprezintă o cultură alternativă, adaptabilă la aceste schimbări.

În ceea ce privește modul de cultivare, cultura de cucamelon se înființează prin răsad, iar plantele vegetează bine în spatii protejate, în sistem palisat, ca și castraveții. Este o plantă tolerantă la principalele boli și dăunători specifici cucurbitaceelor”, au explicat cei care au studiat-o.

Răsadurile de castravete mexican se vând cu 2,5 lei firul.