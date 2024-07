Mănânci mulți castraveți cruzi? Iată ce schimbări au loc în corpul tău

Castraveții sunt unele dintre legumele preferate ale verii. Aceștia nu lipsesc din nicio salată și sunt legume extrem de răcoroase și sănătoase. În plus, sunt și hidratante, castraveții conținând apă în proporție de 95%.

Dacă și tu te numeri printre persoanele care consumă foarte mulți castraveți cruzi în timpul verii (și nu numai), atunci trebuie să știi că aceștia au efecte deosebit de importante în ceea ce privește sănătatea organismului tău.

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi castraveți cruzi

Castravetele este o legumă care are multiple beneficii pentru sănătate. Aceasta este folosită în medicina tradițională datorită numeroaselor beneficii pe care le are asupra organismului. În plus, conține foarte puține calorii și provoacă o stare de sațietate, fiind ideal și în curele de slăbire.

Castraveții conțin secoisolariciresinol, lariciresinol și pinoresinol, compuși care reduc riscul apariției mai multor tipuri de cancer, inclusiv cel ovarian, la sân sau de prostată, potrivit realitatea.net.

În plus, enzimele și fibrele conținute de coaja castravetelui ajută la buna funcționare a digestiei și ajută la procesele metabolice hepatice.

