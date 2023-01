De ce nu putem cumpăra mai mult de 6 ani de vechime. ”Mulți spuneau că nu mai apucă pensia și au ajuns la această vârstă”

Sunt mulți români care vor să iasă la pensie însă își dau seama că deși au vârsta legală, nu au vechimea necesară. O soluție este cumpărarea anilor de vechime, însă acest lucru nu se va mai putea face mult timp.

Conform OUG 163/2020, românii care se apropie de vârsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpăra vechime și în acest an însă doar până la 31 august.

Un an de vechime costă de anul acesta 9.000 de lei pentru că a crescut și punctul de pensie.

Deputatul USR Cristian Seidler a explicat într-un interviu pentru publicația noatră care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care doresc să-și cumpere vechime în muncă.

”Cum se întâmplă acest lucru? Practic închei un contract cu Casa de Pensii și plătești cota actuală de 25% pe o valoare a salariului care nu poate fi mai mică decât a salariului minim pe economie, adică 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Atunci, 25% din 3.000 fac 750 de lei, dacă vorbim de 12 luni sunt 9.000 de lei”, a explicat deputatul.

Cine sunt românii care își cumpără ani de pensie

Cristian Seidler a precizat că sunt două categorii de oameni care sunt interesați să-și cumpere ani de vechime pentru pensie. ”Fie cei care vor să atingă pragul minim de 15 ani și care au minim 9-10 ani lucrați, dar mai au nevoie de o perioadă pentru a putea ieși la pensie, fie cei care mai au nevoie de anii respectivi pentru a ieși la pensie cu cotizație completă. Și vorbim despre persoane care fie nu au lucrat efectiv în perioada respectivă, fie au muncit la negru”, a explicat acesta.

De ce nu putem cumpăra mai mulți ani de pensie?

Sunt însă și persoane are ar dori să cumpere mai mult de 6 ani de vechime însă legea nu permite acest lucru. Singurul ajutor ar fi prelungirea cadrului legal privind perioada în care se mai poate face această achiziție.

”Prelungirea acestui cadru legal îi ajută pe cei care își dau seama abia acum sau poate peste câteva luni sau ani că urmează să iasă la pensie și au nevoie să își întregească perioada de cotizare.

Dacă ar exista posibilitatea cumpărării mai multor ani de pensie, acest lucru ar încuraja cel mai probabil munca la negru. Cei care sunt tineri nu sunt interesați acum de sistemul de pensii. Din experiența mea în HR știu că oamenii spun că nu au nevoie să cotizeze la sistemul de sănătate pentru că se simt sănătoși sau la sistemul de pensii pentru că mai este mult până vor ieși la pensie sau consideră că nu o mai apucă.

Pentru bugetul de asigurări sociale prelungirea cadrului legal nu este decât un lucru bun pentru că înseamnă niște încasări. Toți spun că nu apucă ei vârsta de pensionare spun că nu apucă ei vârsta de pensionare dar uite că au apucat-o.

Când ești foarte tânăr perspectiva pensionării pare foarte îndepărtată, însă ea vine”, a mai explicat deputatul.

Românii ar putea să-și cumpere ani de pensie până în 2026

Potrivit unui comunicat USR, transmis miercuri, 11 ianuarie, dacă iniţiativa va fi aprobată, „zeci de mii de români îşi vor putea completa anii de vechime” şi nu vor rămâne în afara sistemului de pensii contributive.

„Sunt mulţi vârstnici care, sub şocurile facturilor la energie şi ale inflaţiei, nu au avut de unde să plătească contribuţiile pentru anii lipsă şi prelungirea termenului le va permite să obţină statutul de pensionar şi, implicit, pe cel de asigurat medical, esenţiale la bătrâneţe. De asemenea, propunem introducerea posibilităţii unor tranşe inegale pentru cei care poate mai au jumătate de an sau un an până la vârsta de pensionare şi au nevoie în scurt timp să cumpere vechimea lipsă”, a precizat deputata USR Oana Ţoiu.

Proiectul propune prelungirea până la 1 septembrie 2026 a termenului până la care persoanele interesate pot încheia contract de asigurare socială. Termenul actual este 1 septembrie 2023.

„De asemenea, proiectul USR propune ca plata contribuţiei sociale datorate să se poată efectua într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare sau inegale, până la data de 31 august 2026. Posibilitatea de completare a anilor lipsă de vechime, dar nu mai mult de şase ani, prin plata voluntară a contribuţiilor sociale, a fost folosită în 2021 de 20.000 de persoane”, se arată în comunicatul USR.