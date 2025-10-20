Câți bani ar fi încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru doar patru zile la Asia Express 2025

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, prieteni apropiați și câștigători ai sezonului 5 America Express – Drumul Aurului, au revenit recent în atenția publicului prin participarea lor specială la Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi au impresionat în finala America Express, unde au învins echipa formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu, iar colaborarea lor cu Antena 1 a continuat ulterior: au făcut parte pentru o perioadă din juriul iUmor, iar acum prezintă show-ul The Ticket.

Etapa cu numărul șase a sezonului curent Asia Express a adus o provocare deosebită, odată ce Bordea și Cortea s-au alăturat competiției. Prezența lor a ridicat miza: pe parcursul acestei etape, s-au pus în joc 10.000 de euro.

Regulile erau clare: „dacă Bordea și Cortea reușesc să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, vor încasa automat 2.500 de Euro.” Pentru că etapa includea două jocuri de amuletă și două imunități, premiul total disponibil era de 10.000 de euro, bani care puteau fi câștigați de cei doi sau adăugați marelui premiu final.

Astfel, prezența lor nu a pus în joc doar reputația de foști câștigători, ci a reprezentat și o provocare pentru celelalte echipe, care aveau șansa să valorifice competiția pentru a mări premiul final.

Chiar dacă Bordea și Cortea nu au reușit să câștige nicio amuletă și, implicit, nici bonusuri financiare suplimentare, cei doi și-au negociat atent contractele. În ciuda faptului că au petrecut doar patru zile în Vietnam ca participanți, comedianții au fost recompensați cu câte 5.000 de euro fiecare, o sumă considerată generoasă pentru scurta durată a filmărilor, conform informațiilor publicate, pe surse, de Gândul.ro.

