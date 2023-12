Decizia luată de Cătălin Bordea, după ce a fost înșelat de fosta soție

Cătălin Bordea, comediant şi jurat la iUmor (Antena 1), îşi lansează un show de stand-up, care va rula din decembrie în toate cinematografele din ţară.

Show-ul lui Bordea este intitulat „Teoria Conspiraţiei”, care este inspirat din evenimentele prin care a trecut comediantul în ultimul an, care a aflat că a fost înșelat de fosta soție, care a și divorțat de el.

„Ultimul an m-a pus la grele încercări şi atunci când viaţa îmi dă greu, am tendinţa să devin paranoic, să devin conspiraţionist. În ciuda perioadei nefaste, am rămas încrezător până în ultima clipă în convingerile mele.

Ştirile, zvonurile, semnalele de alarmă şi tot vuietul ce s-a creat în jurul vieţii mele personale păreau doar o teorie a conspiraţiei. Uneori conspiraţioniştii ajung să aibă dreptate şi teoria lor să se confirme, iar acest show fantastic este o confirmare a faptului că orice e posibil”, a declarat Bordea pentru paginademedia.ro.

Invitat în emisiunea „Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos la Antena Stars, Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Livia. Juratul de la „iUmor” a recunoscut că a apelat la un psiholog și că soția lui era complet schimbată după ce el s-a întors de la America Express. Mult timp, actorul de comedie a crezut că este vina lui pentru tot ce s-a întâmplat cu Livia și și-a reproșat că nu a fost suficient de bărbat și că nu i-a acordat mai multă atenției partenerei.