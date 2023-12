Fosta soție a lui Cătălin Bordea, surprinsă în mall cu iubitul celebru FOTO

La puțin timp după oficializarea divorțului dintre Cătălin Bordea și Livia, fosta soție a comediantului a fost surprinsă de paparazzi în compania noului iubit.

Livia a fost surprinsă sărutându-se cu Spike, cântărețul care era unui dintre cei mai apropiați prieteni ai familiei Bordea și care fusese cavaler de onoare la nunta lor.

Livia și Spike și-au continuat povestea de iubire, în vreme ce Cătălin Bordea, comediant şi jurat la iUmor (Antena 1), și-a lansat un show de stand-up, care rulează din decembrie în toate cinematografele din ţară.

Show-ul lui Bordea este intitulat „Teoria Conspiraţiei”, care este inspirat din evenimentele prin care a trecut comediantul în ultimul an, care a aflat că a fost înșelat de fosta soție, care a și divorțat de el.

„Ultimul an m-a pus la grele încercări şi atunci când viaţa îmi dă greu, am tendinţa să devin paranoic, să devin conspiraţionist. În ciuda perioadei nefaste, am rămas încrezător până în ultima clipă în convingerile mele.

Ştirile, zvonurile, semnalele de alarmă şi tot vuietul ce s-a creat în jurul vieţii mele personale păreau doar o teorie a conspiraţiei. Uneori conspiraţioniştii ajung să aibă dreptate şi teoria lor să se confirme, iar acest show fantastic este o confirmare a faptului că orice e posibil”, a declarat Bordea pentru paginademedia.ro.

Livia și Spike au fost surprinși de Cancan în mall.

