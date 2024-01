Mesajul lui Cătălin Bordea pentru fosta lui soție, care l-a înșelat cu Spike

Cătălin Bordea își linge rănile după ce a fost părăsit de soție pentru fostul său prieten Spike.

Cătălin Bordea a declarat într-un interviu pentru CanCan că nu are o relație, dar își petrece foarte mult timp ieșit.

Juratul de la IUmor a avut și un mesaj pentru fosta lui soție, Livia, și pentru Spike: "Eu chiar le doresc tot binele din lume, crede-mă pe cuvânt. Oamenii trebuie să stea împreună, vorbesc foarte serios. Și chiar ajungi la un nivel la care zici poate sunt ce trebuie, habar n-am".

Cătălin Bordea a mai declarat că are o nouă pasiune, shoppingul: "Eu abia aștept să mă îndrăgostesc. Eu acum n-am noimă, fac ce vreau și nu e în regulă pentru un bărbat să facă asta. Mi-am cumpărat trei perechi de adidași, aceeași culoare, același brand. Sunt scăpat de sub control, pur și simplu. Mi-am luat două lanțuri de aur la fel, ce om normal la cap are două lanțuri de aur la fel?".

