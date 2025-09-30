Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj Liviei, fosta sa soție, după despărțirea ei de Spike

După despărțirea de rapperul Spike, fosta soție a comediantului Cătălin Bordea, Livia, a sărbătorit pe 25 septembrie ziua sa de naștere. Evenimentul a fost marcat de o surpriză neașteptată: chiar fostul ei soț i-a transmis urările de „La mulți ani” în direct, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, prezentată de Dan Capatos.

Momentele din platou au fost pline de umor. Dan Capatos a provocat confuzie în rândul invitaților, întrebând cine știe ce zi este, iar după câteva schimburi amuzante de replici, Bordea a încheiat cu urarea sinceră pentru fosta sa soție: „La mulți ani, Livia!”

Relația dintre Livia și Spike a fost foarte mediatizată, mai ales pentru că rapperul fusese până nu demult unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Bordea. După separarea de artist, Livia a rămas singură, în timp ce Spike și-ar fi refăcut viața alături de altă femeie.

Chiar și după separare, Bordea a gestionat cu maturitate relația cu fosta soție. Comediantul a continuat să achite o parte din bunurile comune, inclusiv un autoturism, pe care ulterior și l-a recuperat, declarând cu umor:

„I-o lăsasem ei și plăteam eu ratele, ca un gest de bun-simț. Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi. Acum o conduc eu. Mașina e absolut fantastică.”

La mai bine de doi ani de la despărțirea oficială, Cătălin Bordea pare să fie într-o formă excelentă din punct de vedere profesional. Comediantul este în prezent implicat în filmările pentru noul show al Antenei 1, The Ticket, pe care îl co-prezintă alături de prietenul său Nelu Cortea. În plus, Bordea își completează veniturile din spectacolele de stand-up și din afacerile sale: este co-proprietar al unei terase din București, care se bucură de un trafic constant de clienți.

Situația nu pare la fel de confortabilă pentru fosta sa soție. Într-o declarație pentru CANCAN.RO, Bordea a explicat cum se descurcă aceasta în prezent: „Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia.”

