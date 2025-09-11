Cătălin Bordea, reacție tranșantă pentru Calina Roman, după ultimul episod Asia Express: „Hai să avem puțin respect”

Calina și Catinca Roman au atras atenția în cea mai recentă ediție Asia Express, unde nemulțumirile lor față de condițiile din concurs au stârnit controverse. Eliminarea lor din competiție a venit la scurt timp după aceste momente tensionate, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Pe parcursul probei, Calina Roman a comentat dur despre mizeria întâlnită în piețele locale, lucru care a pus-o în dificultate atât pe ea, cât și pe mama sa, Catinca. Declarațiile făcute în fața camerelor au generat discuții aprinse în mediul online, dar și o reacție fermă din partea lui Cătălin Bordea.

Afirmația Calinei că „nu face treabă de gunoier” a fost considerată ofensatoare de prezentator, care a transmis un mesaj tranșant prin intermediul rețelelor sociale:

„Aseară, într-o emisiune care este menită să te scoată din zona de confort, o fetiță a făcut următoarea afirmație: „Nu am ajuns să fac treabă de gunoier”. Pe lângă faptul că orice meserie cinstită este onorabilă, cea de gunoier este esențială. Fără muncitori pe șantier, instalatori, curieri sau alte meserii de genul ăsta, planeta s-ar bloca. Hai să avem puțin respect și sper să înțelegi, dragă influenceriță, că fără oamenii aceștia nu ar avea cine să te scape de ambalajele pe care le arunci după ce faci unboxing”.

După experiența trăită în Asia, Catinca Roman a povestit că, în ciuda greutăților, a rămas cu lecții importante și amintiri de neuitat:

„A fost o experiență din care am învățat extrem de multe lucruri. A fost o experiență prin care ne-am reglat niște treburi, în care am văzut cum e să fim împreună în situații de criză și cred că au fost numai lucruri bune din punctul ăsta de vedere", a spus aceasta la Știrile Antena Stars.

