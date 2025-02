Cu cine și-a refăcut viața Cătălin Bordea, după ce a fost înșelat de soție cu cel mai bun prieten. Imagine rară cu femeia care i-a vindecat inima rănită

După un divorţ dureros şi intens mediatizat de Livia, Cătălin Bordea pare să fi găsit din nou fericirea. Comediantul, în vârstă de 40 de ani, are o relaţie de aproximativ trei luni cu Alina, o femeie din afara lumii showbiz-ului. Detaliile inedite ale poveştii lor de iubire au fost dezvăluite într-un interviu recent.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost ceva neaşteptat, aproape predestinat. Eu am un tatuaj cu numărul 444 pe gât, iar ea mi-a scris să mă întrebe ce reprezintă, pentru că are exact acelaşi tatuaj pe ceafă. Am fost surprins, mai ales că numărul casei ei este 4, locuieşte la etajul 4. Pentru mine, 444 înseamnă ’for worse, for better, forever’ şi simbolizează protecţie. Ceea ce este interesant e că tatuajul ei este realizat în oglindă”, a povestit Bordea.

Despre Alina, comediantul a precizat că are 36 de ani şi lucrează în industria HoReCa. Deşi relaţia lor este recentă, cei doi par să fi devenit foarte apropiaţi, iar Bordea a făcut deja pasul de a o prezenta bunicii sale, Aspazia, o persoană extrem de importantă pentru el.

Noua iubită a fost acceptată în familie

Momentul întrării Alinei în familia lui Bordea a fost unul memorabil. Bunica acestuia a avut o reacţie directă şi plină de umor. „A intrat în casă şi bunica i-a spus: ‘Bine ai venit! Tu eşti cu prostu?’. Apoi, când a văzut că nu are maioneză pentru salata boeuf, iubita mea a trecut imediat la treabă. Când a terminat, bunica a gustat şi a zis: ‘E ce trebuie!’ Din acel moment, au devenit cele mai bune prietene”, a povestit Bordea.

Comediantul a explicat că nu se mai grăbeşte să facă paşi mari în relaţie, dorind să ia lucrurile treptat. „Nu locuim împreună. Nu vreau să mai repet greşelile din trecut, când mă mutam rapid într-o relaţie. Acum, vreau să aştept cel puţin un an”, a declarat Bordea.

Au planuri de viitor

O schimbare importantă în viaţa lui Cătălin Bordea este dorinţa de a avea copii. Dacă în trecut nu se vedea în rolul de tată, acum gândeşte diferit.

„Nu sunt pregătit, dar mă simt capabil. Cred că voi fi un tată prezent, aşa cum tatăl meu nu a fost. Dacă ar fi să aleg, mi-aş dori o fetiţă. Legătura dintre tată şi fiică este incredibilă”, a spus Bordea.

Chiar dacă viaţa personală a cunoscut o schimbare semnificativă, artistul nu neglijează cariera. Programul său este plin, având spectacole şi pregătindu-se pentru lansarea filmului „Mentorii”. „Viaţa profesională este pe primul loc. Când ai intrat în viaţa mea, ţi-am arătat Google Calendar, să vezi ce zile libere am”, i-a spus Bordea iubitei sale.

Relaţia dintre cei doi pare să evolueze frumos, iar Cătălin Bordea trăieşte în sfârșit o perioadă de echilibru şi fericire, după o perioadă dificilă.

