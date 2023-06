Cătălin Botezatu a evitat o tragedie în vacanță: ”Am simțit că ceva mă împunge pe la spate”

Cunoscutul designer Cătălin Botezatu a relatat într-o emisiune televizată un episod neplăcut care i s-a întâmplat în vacanță și care se putea încheia tragic pentru el.

“Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud. Am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin.

E o poveste lungă. Eram pe un iaht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune”, a povestit Cătălin Botezatu.

„Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către iaht și am scăpat”, a completat designerul.

