Dezvăluiri din trecutul soției lui Prigoană. Cătălin Botezatu spune că Mihaela îl urmărea peste tot: „Eu am avut fane foarte agresive”

Cătălin Botezatu a povestit despre legătura pe care a avut-o cu soția lui Silviu Prigoană. Designerul este iubit de multe femei de la noi din țară, iar printre cele care îl admirau se numără și Mihaela Botezatu, cu care a și intrat în legătură de nenumărate ori.

Botezatu, dorit și de soția lui Prigoană

Mihaela Botezatu a fost una dintre admiratoarele înfocate ale lui Cătălin Botezatu, care a amintit perioadele în care fosta soție a lui Prigoană venea să-l vadă.

Creatorul de modă susține că la fiecare prezentare de modă, Mihaela era acolo pentru a-l susține. Între cei doi s-a înfiripat o prietenie sinceră, mai ales că soția lui Prigoană venea și la toate lansările de carte pe care „Bote” le-a avut.

Designerul și Mihaela s-au cunoscut până la urmă și au ținut legătura mulți ani, însă asta până când femeia s-a căsătorit cu Prigoană, moment în care au rupt legătura definitiv.

Potrivit lui Cătălin Botezatu, Mihaela și-ar fi dorit mai mult decât o relație de amiciție, însă creatorul de modă a spus pas și a preferat să rămână la stadiul de cunoștințe, prieteni.

„Este adevărat că soția lui Silviu Prigoană, a cărui dispariție o regret, mă admira, dar nu s-a întâmplat nimic, nu s-a ajuns la nimic. A fost o fană înfocată a mea, pe vremuri. Dar să ne înțelegem, eu am avut fane foarte agresive, pe care le am și în zilele noastre, dar și fane plăcute, care te admiră în tăcere, sau de la distanță. Ea a fost una dintre acelea cu multă decență, cu multă eleganță. A venit la toate lansările mele de carte, pe vremea când am lansat cărțile pe care le-am scris.

În mai toate orașele în care mergeam, a ajuns și ea și a fost acolo, pentru mine. E o persoană specială, într-adevăr, dar nu am mai vorbit cu ea din momentul în care s-a căsătorit cu domnul Prigoană. Totul a rămas la nivel admirativ. Probabil din partea doamnei a fost mai mult, dar niciodată din partea mea.

Acum glumesc, dar probabil am prevăzut că va fi soția domnului Prigoană, așa că, din respect, nu am dat curs și nu s-a întâmplat nimic. Oricum îi transmit condoleanțe, cu această ocazie.”, a declarat Cătălin Botezatu pentru cancan.

Mihaela Botezatu, ultima soție a lui Prigoană

Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, a fost în centrul atenției mediatice recent din cauza situației complexe din familia ei după moartea acestuia. Silviu Prigoană, cunoscut om de afaceri român, a decedat, lăsând în urmă o familie îndurerată și o serie de probleme legate de îngrijirea și custodia copiilor săi.

Mihaela Botezatu a preferat să trăiască această perioadă dificilă în liniște, evitând declarațiile publice inițiale. Cu toate acestea, în cele din urmă, a rupt tăcerea pentru a vorbi despre starea copiilor, menționând că aceștia sunt profund afectați de evenimentele recente și că nu doresc să o vadă pe Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a lui Prigoană și mama biologică a copiilor​.

Ea a mai dezvăluit că mama ei a suferit un atac vascular cerebral după ce a aflat de moartea lui Prigoană, ceea ce a complicat și mai mult situația familială​.

În plus, Mihaela Botezatu a subliniat că copiii sunt bine îngrijiți și că familia încearcă să le ofere stabilitate și sprijin în aceste momente grele​.

Mihaela Botezatu s-a căsătorit cu Silviu Prigoană în anul 2016. Deși relația lor a fost una discretă, ei și-au oficializat legătura religios și au trăit împreună până la moartea lui Silviu Prigoană în 2024.

