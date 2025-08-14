Cătălin Botezatu, gest emoționant pentru Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner

Cătălin Botezatu a făcut un gest plin de emoție în urma trecerii în neființă a lui Felix Baumgartner. Designerul, care are o legătură apropiată cu Mihaela Rădulescu, nu a ezitat să-i trimită vedetei un mesaj pentru a se interesa de starea ei.

Mihaela Rădulescu traversează momente extrem de dificile după pierderea partenerului său de viață. Felix Baumgartner a murit joi, 17 iulie 2025, într-un tragic accident cu parapanta, iar echipa medicală sosită la fața locului nu a mai putut interveni. Deși a trecut aproape o lună de la eveniment, durerea pierderii este resimțită profund de vedetă. Mihaela și Felix formau un cuplu de 13 ani, iar legătura lor era extrem de strânsă.

Cătălin Botezatu, alături de Mihaela Rădulescu

În aceste clipe grele, vedeta se poate baza pe familie și prieteni, printre care se numără și Cătălin Botezatu. Designerul a dezvăluit că a simțit nevoia să-i transmită un mesaj Mihaelei imediat după decesul lui Felix, pentru a se asigura că se simte bine. El a subliniat admirația pe care i-o poartă Mihaelei, mai ales pentru inteligența și caracterul ei:

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă. Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie 'accident', dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs. A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.

Designerul a subliniat că Mihaela are nevoie de timp și liniște pentru a trece peste durere.

„Cred că lumea ar trebui să o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu îi pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.

