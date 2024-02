Botezatu, despre cartea sa: Simti ca te-ai eliberat, ca te-ai dezbracat in fata oamenilor

Dintr-o nevoie permanenta de cunoastere, de nou, lui Catalin ii place foarte mult sa calatoreasca, iar asta se vede si din numarul mare de pasapoarte "consumate" pana acum. Designerul alege locuri incarcate de spiritualitate si istorie, iar un clasament al destinatiilor sale preferate include, pe primele pozitii, Islanda, Bali si Peru.

- E limpede, iti place sa calatoresti, fie ca e vorba de munca, fie ca e vorba de vacante. Dar de unde vine aceasta pasiune, daca o putem numi asa, pentru destinatiile exotice?

- Calatoriile mele sunt realizate din nevoia de cunoastere, de nou. Vacantele mele nu sunt neaparat prilej de odihna, ci au caracter de explorare. Imi place sa descopar lucuri despre care am citit si pe care le-am vazut la tv, sa merg in locuri incarcate de spritualitate, de istorie, care raman in timp unica bogatie a unui om.

- Ai putea sa faci un clasament al locurilor tale preferate din lumea asta mare, oferindu-ne si o mica justificare pentru fiecare?

- Islanda, pentru ca este o tara care pare la capatul lumii, este plina de mister, cu cei mai multi vulcani activi si unde ai sansa de a naviga alaturi de multe specii de balene. O tara a povestilor, a legendelor cu troli si fantome. Am descoperit in Islanda cele mai frumoase caderi de ape.

Insula Bali, unde am fost de noua ori pana acum, de cele mai multe ori cu ocazia Festivalului de moda si unde am luat de doua ori Marele Premiu. In afara exotismului, Bali uimeste prin multitudinea templelor. I se spune Insula celor 100 de temple. Nimic nu este mai romantic decat sa admiri un apus de soare care se proiecteaza printre coloanele si formele templelor. Bali este locul de unde iti poti lua cele mai frumoase obiecte de artizanat, unde te poti aventura in jungla dar si sa te buzuri de plajele minunate.

Peru - pentru spiritualitatea si cultura incasa. Machu Picchu este o adevarat minune a lumii, pour le connouisseurs, unul din principalele puncte energetice din lume.

- Esti genul care isi planifica din timp vacantele sau te hotarasti peste noapte?

- Imi planific dinainte vacantele pentru ca, fiind cu titlu de explorare, trebuie sa imi ating anumite obiective.

- Esti curios in privinta gastronomiei locale (mai ales in destinatiile exotice) sau esti un conservator in privinta meniului? Ce chestii ciudate ai mancat/baut in calatoriile tale?

- Da, sunt foarte curios si sunt dispus sa incerc orice provocare culinara atunci cand calatoresc.

- Ce nu-ti lipseste niciodata din bagaje?

- Aparatul de fotografiat si camera de filmat.

- Unde ti-ai dori sa ajungi si nu ai fost inca?

- In Cambodgia si Vietnam.

- Cate pasapoarte ai schimbat pana acum (fiindca s-au umplut de vize si stampile)? Ai avut vreodata probleme cu vamesii?

- Am schimbat multe pasapoarte, avand in vedere ca am avut ocazia sa ies din tara si in timpul regimului comunist. Posed pasapoarte de toate culorile, din toate vremurile, pe care le-am schimbat foarte des intrucat s-au umplut rapid cu stampile si vize. Nu am avut insa probleme cu vamesii nicaieri.

- Te-ai nascut la Alexandria, dar esti bucurestean "naturalizat". Ofera cateva motive pentru care un turist strain sa fie tentat sa viziteze atat locurile tale natale, cat si orasul de domiciliu. Ce altceva ai recomanda ca punct forte sau impresionant intre destinatiile turistice din Romania?

- Alexandria este un oras linistit de provincie, aflat la numai 70 km de Bucuresti, in care nu se intampla prea multe lucruri, dar iese in evidenta prin tenacitatea, munca si nu in ultimul rand creativitatea oamenilor. Sa nu uitam ca judetul Teleorman a dat de-a lungul timpului nume mari precum Zaharia Stancu.

Cat despre Bucuresti, contrar ipocriziei, le aratam turistilor lucrurile pe care tot timpul le-am criticat, precum Casa Poporului, aleea Fantanilor, ramasite ale regimului comunist. Recomand Muzeul Satului, dar si centrul vechi care, acum renovat, aminteste de Micul Paris de odinioara.

- Chiar in aceste zile te afli in turneul de promovare al primei tale carti si deja te gandesti si la a doua carte... Povesteste-ne cum e sa fii in pielea celebritatii care-si deschide viata ca pe o carte, la propriu si la figurat!

- Este o senzatie de usurare pentru ca simti ca te-ai eliberat, ca te-ai dezbracat in fata oamenilor, pentru a-ti vedea interiorul sufletului. Am dat dovada de foarte multa putere si stapanire, pentru ca nu e usor sa te intorci in timp si sa traiesti intens acea perioada pentru o a reda publicului in amanunt. Nici pentru Monica Vlad, autoarea cartii, nu a fost usor, pentru ca a trebuit sa redea in amanunt totul si sa faca publicul sa simta impreuna cu mine momentele traite.

- Si daca tot te-am prins, sa te exploatam... Poti sa ne spui care sunt tendintele in vestimentatie pentru anul ce se apropie si ce colectii pregatesti pentru perioada urmatoare?

- Pentru Bucharest Fashion Week am pregatit o colectie cu puternica influenta ruseasca, prin care trec de la stilul militar rusesc al perioadei comuniste pana la stilul atat de ofertant al Rusiei populare si al Siberiei. In sezonul urmator, barbatii poarta catifeaua, stilul glam-rock, iar femeile elegante poarta rochii Haute Couture din materiale paietate, cu aplicatii de Swarovski si multe pene.