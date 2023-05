Orașul în care vrea să se mute Cătălin Botezatu: "Noaptea târziu, ies pe balcon să fumez un trabuc şi aud păsările cântând"

Cătălin Botezatu are în plan achiziționarea unui locuințe într-unul dintre cele mai moderne orașe din România.

Designerul a fost prezent la Oradea, unde a fost întrebat dacă are de gând să se mute, știut fiind faptul că acesta este unul dintre cele mai frumoase orașe din țară.

„Toată lumea mă întreabă dacă mă mut sau nu în Oradea. Răspunsul este: da! Anul acesta voi avea o locuinţă în Oradea. Desigur, eu mai am case şi în alte oraşe, dar voi veni şi voi locui şi aici. Deocamdată sunt ca la mine acasă la hotel. Uneori, când sunt aici, noaptea târziu, ies pe balcon să fumez un trabuc şi aud păsările cântând. Mi se pare fascinant pentru că totuşi sunt în inima unui oraş. Iubesc Oradea, iubesc arhitectura şi faptul că există proiecte de infrastructură şi probabil că în curând va fi unul dintre cele mai importante oraşe din ţară”, a declarat acesta pentru Bihoreanul, conform cancan.ro.

Botezatu a mai mărturisit că stă foarte puțin prin România, fiind mai mereu plecat peste hotare. „Acum locuiesc într-o casă în apropierea unui lac. Întotdeauna mi-a plăcut să am o priveliște superbă de la fereastră. Dar cred că în ultimii doi ani am reușit să stau acasă, cumulat, două luni. În restul timpului, am fost plecat. Ceea ce am în fiecare casă, inevitabil, sunt plantele”, a spus designerul pentru Viva.