Catalin Botezatu despre Madalin Ionescu - Nu inteleg disperarea asta de rating

Marti, 09 Noiembrie 2010, ora 22:24
2301 citiri
Catalin Botezatu despre Madalin Ionescu - Nu inteleg disperarea asta de rating

Catalin Botezatu a declarat ca inca il respecta pe Madalin Ionescu, dar a adaugat ca nu intelege disperarea acestuia dupa rating.

Intr-o convorbire telefonica la emisiunea moderata de Dan Capatos, designerul a spus ca in momentul in care Madalin Ionescu a avut probleme in familie, s-a numarat printre putinele VIP-uri care nu au vrut sa comenteze pe marginea acelui subiect, dintr-o moralitate de care Madalin Ionescu nu a dat dovada.

"Pentru Madalin am un extraordinar respect pentru emisiunile pe care le facea la National TV. Nu inteleg ce l-a schimbat in halul asta? Citeste mai multe despre Catalin Botezatu despre Madalin Ionescu - Nu inteleg disperarea asta de rating pe Vedeta.ro.

Atac violent la Brașov: un bărbat i-a tăiat mâinile rivalului său cu drujba. În ce stare se află victima în acest moment
Atac violent la Brașov: un bărbat i-a tăiat mâinile rivalului său cu drujba. În ce stare se află victima în acest moment
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital, cu tăieturi de drujbă pe brațe, în urma unui scandal care a avut loc în localitatea brașoveană Zărnești. O ceartă între rude a degenerat,...
Partidul REPER și-a reales conducerea după ce Octavian Berceanu s-a retras la nicio săptămână de la alegere
Partidul REPER și-a reales conducerea după ce Octavian Berceanu s-a retras la nicio săptămână de la alegere
Partidul REPER anunță luni, 8 septembrie, că și-a ales noile structuri de conducere și liderii. Noua președintă a formațiunii este Camelia Sălcudean. „În cadrul Adunării Generale a...
#Catalin Botezatu, #Madalin Ionescu, #scandal , #stiri Catalin Botezatu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nici macar ai lui n-au inteles! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces
  2. Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
  3. Care este cel mai bun moment pentru a lua micul dejun dacă ai diabet, potrivit specialiștilor
  4. Medicii oncologi dezvăluie 12 simptome pe care nu le-ar ignora niciodată
  5. Jorge dezvăluie dieta prin care se menține în formă. La ce alimente a renunțat artistul: „Asta e noua superputere a bărbaților”
  6. Oana Monea și-a găsit jumătatea după Insula Iubirii. Cine este noul bărbat din viața ei
  7. Cum să revii în formă după concediu. Recomandările lui Carmen Brumă pentru a scăpa de kilogramele în plus
  8. Monica Anghel dezvăluie cum se simte acum după operația la ochi: „Urmez cu o strictețe fantastică tratamentul”
  9. Flavia Mihășan, primele declarații despre relația cu Andrei Ciobanu: „Nu a apărut de pe o zi pe alta”
  10. Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”