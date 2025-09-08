Catalin Botezatu a declarat ca inca il respecta pe Madalin Ionescu, dar a adaugat ca nu intelege disperarea acestuia dupa rating.

Intr-o convorbire telefonica la emisiunea moderata de Dan Capatos, designerul a spus ca in momentul in care Madalin Ionescu a avut probleme in familie, s-a numarat printre putinele VIP-uri care nu au vrut sa comenteze pe marginea acelui subiect, dintr-o moralitate de care Madalin Ionescu nu a dat dovada.

"Pentru Madalin am un extraordinar respect pentru emisiunile pe care le facea la National TV. Nu inteleg ce l-a schimbat in halul asta? Citeste mai multe despre Catalin Botezatu despre Madalin Ionescu - Nu inteleg disperarea asta de rating pe Vedeta.ro.

