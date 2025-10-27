Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru apariția la Asia Express 2025. Designerul a participat alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:22
578 citiri
Cătălin Botezatu în Asia Express 2025 FOTO: Instagram/ Olga Barcari

Cătălin Botezatu a surprins pe toată lumea în „Asia Express” 2025 atunci când a fost dezvăluit ca „handicap” al ediției recente. Designerul a avut rolul de a le însoți pe parcursul următoarelor zile pe Olga Barcari și Karmen Simionescu, însă s-a dovedit a fi mai mult un sprijin decât o piedică pentru ele.

Intrarea lui Botezatu în competiție nu a trecut neobservată: cu bagaje numeroase și atitudine încrezătoare, designerul de modă s-a arătat pregătit să se implice într-o experiență complet diferită de stilul său obișnuit.

Olga Barcari și Karmen Simionescu au fost desemnate echipa care primește „handicapul” săptămâna aceasta, după ce au scăpat de eliminare în ediția anterioară. În episodul difuzat duminică, 26 octombrie, Botezatu le-a oferit sprijin, dar a creat și câteva dificultăți din cauza bagajelor voluminoase pe care concurentele au fost nevoite să le care.

Cât ar fi primit Cătălin Botezatu pentru apariția la Asia Express 2025

Deși a recunoscut de mai multe ori că emisiunile-concurs nu sunt pentru el, Cătălin Botezatu a acceptat provocarea „Asia Express” 2025, însă pentru o sumă importantă. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, designerul ar fi fost plătit cu 10.000 de euro pentru un singur episod, sumă neconfirmată oficial de Antena 1 și care rămâne la nivel de speculație.

În urmă cu doi ani, Botezatu explicase că problemele de sănătate îl împiedicau să participe la show: „M-au sunat toți, îți dai seama! Dar din cauza problemelor de sănătate n-am cum să mă duc. M-aș fi dus cu mare drag la toate, doar așa să văd dacă sunt în stare sau să fac caterincă. Dar n-am cum și nu pot”, declara el pentru Cancan.

Designerul a adăugat atunci: „Absolut toate show-urile astea, America Express, Survivor, Sunt celebru, scoate-mă de aici!, m-aș fi dus cu mare drag, pentru că e mișto. Sunt niște provocări faine, sunt niște emisiuni pe care chiar le urmăresc, pentru că am acolo tot felul de cunoștințe, prieteni, vedete, manechini, manechine. Dar nu-mi permite sănătatea. Dacă pentru mine fac o chestie, adică să mă lase din când în când să mă mai odihnesc, să îmi mai iau pastilele, mă duc! Mai ales că ultimele oferte sunt de la Pro TV și cei de la Pro TV sunt foarte drăguți. M-au ofertat în toate aceste proiecte, dar n-am putut să mă duc.”

Cât despre partenerul ideal pentru o eventuală participare, Botezatu a menționat: „Cu Ilinca Vandici, că uite ce frumoasă e! Ar trebui să merg cu un băiat, ca să care rucsacul, că Ilinca e prea frumoasă, tot eu trebuie să car. Dar aș merge cu o femeie frumoasă. Măcar atunci când mă enervez, să știu pe cine mă enervez. Când caut loc de cazare, să știu de ce dorm pe jos!”

#Catalin Botezatu, #Asia Express, #karmen simionescu, #olga barcari , #Asia Express
