Ministra Justiţiei, Alina Gorghiu, a dat detalii miercuri, 6 decembrie, despre extrădarea fostului primar din Baia Mare Cătălin Cherecheş. Ea a subliniat că Germania este statul cu cel mai mare număr de fugari pe care ni i-a predat.

Gorghiu a precizat că că decizia definitivă privind executarea mandatului european de arestare se ia în termen de 60 de zile de la arestare, dar se poate prelungi cu încă 30 de zile.

”Ştiţi foarte bine că, până acum, problema a fost în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne. (..) Pentru Ministerul Justiţiei, fugarii sunt la fel de importanţi indiferent de numele pe care îl are persoana respectivă care a decis să fugă de justiţia din România. Sunt o prioritate în acelaşi timp pentru statul român şi cred că în foarte multe cazuri am reuşit să demonstrăm că ne facem treaba cum trebuie”, a arătat ea.

Alina Gorghiu a precizat că ”judecata mandatului european de arestare nu are legătură cu decizia justiţiei din România, şi este pus în discuţie de instanţa din Germania în cazul lui Cherecheş.

”În 24 noiembrie s-a emis acest mandat european de arestare de către Tribunalul Cluj, a fost transmis Parchetului de la Munchen, care a confirmat primirea, o instanţă a primit acest mandat european de arestare şi urmează să fie stabilit termenul pentru a putea să se discute acest mandat. Decizia cadru a Consiliului prevede cele două scenarii de lucru, primul în care persoana care a fugit din ţară, persoana condamnată, acceptă să se predea în România să-şi dea consimţământul, ceea ce nu este cazul în ceea ce îl priveşte pe fugarul Cherecheş, şi ipostaza a doua, prevăzută tot de Articolul 17 din decizia-cadru, care spune că, în celelalte cazuri, când persoana nu consimte să se predea, decizia definitivă privind executarea mandatului european de arestare se ia în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei respective. Abia a început să curgă acest termen prin arestarea domnului Cherecheş pe teritoriul Germaniei”, a subliniat Gorghiu, afirmând că în cazuri excepţionale (..) termenele se pot prelungi cu încă 30 de zile”, a spus Gorghiu.

Ea ţinut să precizeze că ”nu depinde deloc nici de ce îşi doreşte România, nici de ce îşi doreşte ministrul Justiţiei”.

”Avem un cadru legal la nivel european care ne arată care este calea de urmat de instanţa din Germania. Ministerul Justiţiei se poate implica şi ne-am implicat de fiecare dată, prin ANP, atunci când instanţa respectivă care judecă un mandat european de arestare ne solicităm detalii cu privire la condiţiile din penitenciarele româneşti. (..) Dacă instanţa din Germania ne va solicita detalii cu privire la condiţiile din penitenciarele româneşti, o vom face cu celeritate”, a afirmat Alina Gorghiu, adăugând că vor vedea când se va judeca procedura în cazul lui Cherecheş.

”Pot să vă spun că colaborarea şi cooperarea judiciară în materie penală cu Germania a fost extraordinar de bună până în acest moment, nu am niciun fel de motiv să mă îndoiesc că această cooperare judiciară va funcţiona în parametri optimi şi mai departe. În primele luni ale acestui an, de altfel până în data de 14 noiembrie, am avut predaţi în România 150 de fugari. Este cel mai mare număr de fugari pe care un stat membru al Uniunii Europene îi predă României, pe locul doi, după Marea Britanie, însă Marea Britanie funcţionează acum după alte reguli nemaifiind în UE, însă din Uniunea Europeană, pe baza mandatelor europene de arestare, Germania este statul cu cel mai mare număr de fugari pe care ni i-a predat. Am convingerea că această procedură se va finaliza (..) şi sper să vedem o soluţie în spiritul cooperării de până acum”, a completat Gorghiu.

Cătălin Cherecheş a fost condamnat definitiv pe 24 noiembrie la 5 ani de închisoare pentru corupție.

