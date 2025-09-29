Fostul primar Cătălin Cherecheș, aflat în închisoare, rămâne fără 2,6 milioane de lei. Decizia instanței

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a rămas fără 2,6 milioane de lei, sumă confiscată de Curtea de Apel Cluj luni, 29 septembrie, suma fiind considerată avere nejustificată. Diferențele nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de către fostul edil au fost semnalate de Agenția Națională de Integritate (ANI) încă din 2019.

„Curtea de Apel Cluj prin Ordonanţa nr. 2/28.11.2019 pronunţată în dosarul nr. 520/33/2019 împotriva persoanei cercetate Cherecheș Cătălin, în contradictoriu cu statul român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Integritate. Constată că persoana cercetată a dobândit nejustificat suma de 2.685.708,318 lei şi, în consecinţă, obligă persoana cercetată la plata acestei sume în favoarea statului român prin Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, conform portalului instanţelor de judecată.

Decizia vine după şase ani de procese, de la momentul în care Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că fostul edil nu poate justifica o sumă mare din avere.

Astfel, în anul 2019, ANI a constatat existenţa unor diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de către Cătălin Cherecheș, în cuantum total de 2.685.708 lei, şi a sesizat instanţa de judecată.

În 2021, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj, constată că dobândirea sumei de 2.685.708 lei nu are un caracter justificat şi dispune confiscarea acestei sume de la Cherecheș.

Peste doi ani, în 2023, Instanţa supremă anulează decizia şi dispune rejudecarea cauzei, pentru ca luni, 29 septembrie, CA Cluj să pronunţe aceeaşi decizie de confiscare.

Fostul primar din Baia Mare se află în închisoare din noiembrie 2023, având de executat o condamnare de 5 ani pentru luare de mită.

