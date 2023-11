Cherecheș se dezice de socrii săi. ”Nu știu ce au avut oamenii ăștia în cap” VIDEO

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a declarat vineri, 10 noiembrie, că este evident că nu apare în povestea socrilor săi, cercetaţi de DNA după ce au încercat să o mituiască pe mama judecătoarei din dosarul său.

Edilul a menţionat că nu ştie ce au avut în cap aceşti oameni, care au vrut să îi facă un cadou o astfel de chestiune. Cherecheș a mai precizat, referindu-se la flagrantul în care a fost prinsă soacra sa, că “ai impresia că justiţia e ca la piaţă” şi că “te trezeşti să învârţi prăjituri şi să le împachetezi în bani”.

“Faptul că nu apar în această poveste este evident, pentru că, din punctul meu de vedere, nu ştiu ce au avut oamenii ăştia în cap. Au vrut să-mi facă cadou o astfel de chestiune şi au considerat că cineva ar aprecia astfel de cadouri. Deci eu consider că din perspectiva mea ca şi cetățean, respectiv din perspectiva mea, ca şi primar al municipiului Baia Mare, din perspectiva mea, ca şi om care se afla la un moment final într-un dosar care urmează a fi evaluat şi a se realiza pronunţarea de către completul de judecată în care se află doamna judecător, afectată sau pusă în vreun fel sub o astfel de situaţie de către mamă, soacră şi aşa mai departe, aşa cum participantele la acel parcurs de la prăjituri la bani, la firme şi la tot felul de poveşti de gospodine....”, a afirmat primarul din Baia Mare într-un clip pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că nu ştie despre acest dosar mai mult decât scrie în presă.

“Dar, aşa cum au spus toate participantele, dar în special aşa cum a pronunţat doamna judecător care a făcut de data asta echipă bună cu DNA-ul, fiind un parcurs de cercetare pe care îl efectuează Direcţia Naţională Anticorupţie şi fiind un dosar penal aflat într o astfel de situaţie, nu pot să vă spun decât faptul că nu ştiu decât ceea ce aţi citit şi dumneavoastră din presă, înţelegând că este o urmărire penală sau un parcurs penal public”, a mai declarat primarul Cătălin Cherecheş.

El a menţionat că nu vrea să fie pus într-o situaţie în care să aibă parte de o atitudine nefirească a instanţei.

“Dar eu nu vreau să fiu într-o situaţie în care să beneficiez de o atitudine nefirească a instanţei, care este pusă într-un fel sub presiune sau sub semnul întrebării din cauza situaţiei în care doamna judecător, din păcate, se află. Faptul că a făcut echipă bună cu DNA-ul în această speţă şi e bine că s-a întâmplat aşa, mi-aş dori să meargă să se rostogolească şi spre dosarul meu şi să se întâmple nefiresc tot o echipă buna cu DNA-ul şi în pronunţare. Mi-aş dori să am ca şi cetăţean dreptul la o justiţie corectă, o justiţie imparţială, o justiţie care să nu poată să fie în absolut niciun fel pusă sub semnul întrebării”, a punctat edilul.

El a mai precizat că nu crede că judecătoarea poate sta într-un perfect echilibru pentru a judeca dosarul său.

“Eu astăzi consider că cel puţin doamna judecător nu are posibilitatea să stea aşa cum trebuie să stea Justiţia, într-un perfect echilibru între lege, acuzator, acuzat, opinie publică, principii, moralitate, presiune publică, presiune mediatică, aşteptări. Lucrul acesta nu se poate întâmpla. Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă doamna judecător ar marşa spre achitare.Bineînţeles că i-ar sări toată lumea în cap”, a adăugat edilul.

Soacra primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, prinsă în flagrant delict miercuri, de procurorii DNA, în timp ce i-ar fi dat mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro, pentru o sentinţă mai blândă în dosarul edilului, a fost reţinută pentru 24 de ore, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, alături de soţul său.

