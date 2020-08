Primaria Baia Mare a reziliat contactul de salubrizare cu Drusal pe fondul unei greve a salariatilor

"Am cerut oficial rezilierea contractelor cu societatea Drusal, in urma noilor probleme aparute la ridicarea deseurilor menajere de la baimareni. A venit momentul ca epoca nefericita a societatii Drusal in municipiul Baia Mare sa apuna. Dupa ani de zile in care am avut nenumarate nemultumiri, in care am incercat sa ii aduc intr-o zona de eficienta si de respect fata de oras, sa ii invat ca asa cum faci curatenie acasa trebuie sa faci curatenie si in oras, am ajuns la concluzia ca pur si simplu nu se poate. Nu se poate pentru ca ei nu doresc, situatie in care, am hotarat ca in acest oras este loc doar pentru baimareni si nu pentru cei care prin ineficienta genereaza disconfort baimarenilor. Avand in vedere situatia din ultimele 24 de ore, am decis sa le transmit un preaviz de reziliere a contractului de salubrizare stradala cu Administratia Locala a municipiului Baia Mare. Pentru ca nu au prestat lucrarile/serviciile de salubrizare pe care le aveam in contract, am notificat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de gestiune a deseurilor sa rezilieze si contractul de salubrizare menajera cu societatea Drusal", a spus Catalin Chereches, in postarea sa pe Facebook Acesta a mentionat ca se asteapta la o reactie identica si din partea administratiei judetene."In cazul in care nu vor proceda cei de la nivel judetean la rezilierea acestui contract, ne vom considera prejudiciati, ne vom considera lipsiti de unul dintre cele mai importante servicii publice, respectiv salubrizarea si vom proceda la retragerea noastra din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara. Avand in vedere faptul ca nu exista nici un fel de Sistem Integrat de Management al Deseurilor, avand in vedere ca nu se presteaza serviciile de salubrizare la nivelul la care ni s-a promis, ca sunt costuri necontrolate pentru agentii economici si ca nu avem un sistem de colectare selectiv asa cum s-a promis, nefiind oferite persoanelor fizice pubele adaptate pentru colectarea selectiva si, mai mult decat atat, nu avem o rampa, un depozit ecologic asa cum era prevazut cel de la Farcasa, am decis acest lucru", a declarat Catalin Chereches.Primarul municipiului Baia Mare s-a aratat dezamagit si de felul cum proprietarii societatii Drusal si-au tratat angajatii."Sunt revoltat si de faptul ca exista un dispret profund asupra unor oameni care - indiferent de etnia lor - nu sunt dotati corespunzator cu manusi, cu masti si cu echipamente de protectie atunci cand lucreaza. Avand cinci copii acasa si un salariu 1.200 RON la un moment dat te intrebi: oare au copiii aceia ce manca, oare se intreaba sefii Drusalului daca copii respectivi au niste haine de mers la scoala? Sunt lucruri care tin de modul in care o societate intelege sa se raporteze la tot ceea ce inseamna respect fata de angajat si respect fata de cetateanul care plateste taxe si impozite si le plateste lor facturile din care devin bogati", a remarcat, in postarea sa, Catalin Chereches.