Socrii lui Cătălin Cherecheș, care au vrut să-l scape pe fostul primar de închisoare, rămân cu condamnările cu suspendare

Socrii fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru dare de mită şi complicitate la dare de mită, rămân cu condamnările de 3 ani, respectiv, 2 ani şi şase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, a decis joi, 4 iulie, Curtea de Apel Târgu Mureş.

Curtea de Apel Târgu Mureş a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curţii de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a constatat rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare în cazul celor doi, singura diferenţă faţă de hotărârea primei instanţe fiind încetarea de drept a măsurii controlului judiciar.

”În baza art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, desfiinţează parţial hotărârea atacată şi rejudecând cauza în limitele de mai jos: a.) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de 3 ani închisoare, aplicată inculpatei G.C. perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cuprinsă între 09 noiembrie 2023 - 07 februarie 2024. Constată că la data de astăzi, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar sub puterea căreia se află inculpata G. C. încetează de drept. b.) În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului G D P (), perioada reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu cuprinsă între 09 noiembrie 2023 - 07 februarie 2024. Constată că la data de astăzi, data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, măsura preventivă a controlului judiciar sub puterea căreia se află inculpatul G.D.P. încetează de drept”, a arătat Curtea de Apel Târgu Mureş în dispozitivul hotărârii.

Instanţa a menţinut toate celelalte dispoziţii din hotărârea atacată care nu contravin prezentei hotărâri.

Prima instanţă i-a obligat pe cei doi ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte o serie de măsuri de supraveghere, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere, cei doi vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” din Reghin sau în cadrul Primăriei Municipiului Reghin, judeţul Mureş, pe o perioadă de 120 zile, respectiv 100 de zile.

Totodată, instanţa a menţinut măsura confiscării sumei de 50.000 euro de la inculpata G.C., ”reprezentând suma de bani remisă de inculpată magistratului F.H.G.R. prin intermediului colaboratorului cu identitate reală F.H.R.” şi a respins solicitarea de confiscare prin echivalent a contravalorii produselor de cofetărie remise de inculpata G.C. martorului denunţător F.H.R.

Acuzațiile DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Cluj au arătat, în data de 25 noiembrie 2023, că în contextul în care un afin al lor era judecat într-un dosar de corupţie, aflat în faza apelului, ”inculpata ar fi luat legătura cu o persoană (martor în cauză), ruda unuia dintre judecătorii din complet, şi s-ar fi oferit să achiziţioneze o afacere pe care aceasta din urmă o deţinea pe raza judeţului Mureş cu o sumă cuprinsă între 50.000 - 100.000 euro, indicând totodată şi posibilitatea remiterii unor alte foloase necuvenite”.

Potrivit DNA, această ”ofertă” iniţială ar fi fost valabilă doar în condiţiile în care magistratul respectiv ar fi urmat să pronunţe o sentinţă favorabilă (soluţie mai blândă) în cauza în care afinul inculpatei ar fi fost judecat pentru săvârşirea unor presupuse infracţiuni de corupţie.

”Ulterior, la data de 06 noiembrie 2023, inculpata ar fi promis judecătorului, prin intermediul aceluiaşi martor, suma de 50.000 euro, reprezentând un avans dintr-o sumă care nu a fost cuantificată până în prezent, dar cel puţin egală cu suma menţionată anterior, restul urmând a fi remişi după data când instanţa de judecată ar fi urmat să pronunţe în cauza respectivă o soluţie de achitare. În contextul menţionat mai sus, în data de 08 noiembrie 2023, într-un restaurant de pe raza municipiului Cluj - Napoca, inculpata ar fi remis martorului avansul de 50.000 euro promis şi alte foloase necuvenite, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante. În demersurile descrise mai sus, inculpata ar fi fost ajutată de soţul său atât moral, cât şi material, acesta din urmă asigurându-i soţiei sale transportul, atât în vederea 'rezolvării problemei' la Baia Mare, cât şi ulterior, la remiterea sumei de 50.000 euro”, au precizat procurorii DNA la momentul respectiv, într-un comunicat de presă.

